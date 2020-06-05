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Ormanya, 6 Haziran Cumartesi günü açılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.06.2020 15:14 | Son Güncelleme

Ormanya’nın hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sonrasında 6 Haziran Cumartesi günü hizmete açılacağı duyuruldu.Kocaeli’de vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve korona virüs nedeni ile bir süredir kapalı olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, kapılarını tekrar açıyor.

Ormanya, 6 Haziran Cumartesi günü açılıyor

Ormanya’nın hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sonrasında 6 Haziran Cumartesi günü hizmete açılacağı duyuruldu.
Kocaeli’de vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve korona virüs nedeni ile bir süredir kapalı olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, kapılarını tekrar açıyor. Hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sonrasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile Ormanya’nın 6 Haziran Cumartesi günü vatandaşların hizmetine tekrar sunulacağı duyuruldu.

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İmsak
03:26
Sabah
05:23
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Nazar Eczanesi
Golcuk
Duru Eczanesi
Darica
Kemal Eczanesi
Gebze
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Kayra Eczanesi
Golcuk
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