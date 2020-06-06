YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Ormanya kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı

Ormanya kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.06.2020 17:20 | Son Güncelleme

Ormanya kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle yeniden açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ormanya ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde salgın sürecini dünyaya örnek teşkil eden başarıyla yönettiklerini söyledi.

Vatandaşların, özellikle de çocukların Ormanya'nın açılmasını hasretle beklediğini ifade eden Büyükakın, şöyle konuştu:

"Burası 70'e yakın türün yaşadığı, özellikle geyik ve benzeri türlerin doğada kontrollü şekilde çoğaltılmasının sağlandığı bir alan. Nasip olursa eylülde Kandıra Seyrek tarafında da geyiklerin doğaya salınmasıyla ilgili bir süreci başlatacağız. Bu kısım ise sportif olta balıkçılığı organizasyonlarının yapılacağı, çocukların sportif balıkçılıkla ilgili eğitimleri alabileceği, aileyle gelebileceği, yarışmaların yapılabileceği muhteşem bir alan olacak."

Büyükakın, Ormanya'nın Kocaeli ve Türkiye'nin güzel bir uğrak noktası olduğunu, burada çocukların çevre bilinciyle yaşamayı öğrenmelerini arzuladıklarını ve bu anlamda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek de hükümetlerinin ve partilerinin yönettiği belediyelerin çevreye duyarlı olduğunu dile getirerek, Ormanya'nın Avrupa ve dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından gölette balık tutan Büyükakın, Zeybek ve beraberindekiler, daha sonra bunları geri saldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

İSTANBUL - ADALAR'DA ULAŞIM SORUNU: ELEKTRİKLİ FAYTONLAR İÇİN YOLLAR ÇİZİLDİ, TABELALAR KONULDU

İSTANBUL - ADALAR'DA ULAŞIM SORUNU: ELEKTRİKLİ FAYTONLAR İÇİN YOLLAR ÇİZİLDİ, TABELALAR KONULDU

Yoldan Çıkıp Ormanlık Alana Uçtu

Yoldan Çıkıp Ormanlık Alana Uçtu

Tüm sağlık çalışanlarına yüzde 20 indirim

Tüm sağlık çalışanlarına yüzde 20 indirim

Doğanşehir’de Kuru Fasulye yaygınlaştırılıyor

Doğanşehir’de Kuru Fasulye yaygınlaştırılıyor

Mahallelerde sinek ilaçlaması sürüyor

Mahallelerde sinek ilaçlaması sürüyor

Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi şaşırtıcı ve sevindirici oldu"

Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi şaşırtıcı ve sevindirici oldu"

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:22
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:36
Yatsı
22:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Deva Eczanesi
Izmit
Sahil Eczanesi
Karamursel
Anıl Eczanesi
Izmit
Ersin Eczanesi
Basiskele
Barış Eczanesi
Gebze
Özbay Eczanesi
Golcuk
Kıvrıkoğlu Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.