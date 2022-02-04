Ormanya'da kamp yapan doğaseverler sürpriz konserle eğlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Ormanya'daki kamp alanında konaklayan yerli ve yabancı turistler için sürpriz konser düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kartepe ilçesinde bulunan "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı", yerli ve yabancı doğaseverlere güvenli kamp imkanı sağlıyor.

Doğası, barındırdığı yaban hayatı, Hobbit evleri ve Türkiye'nin ilk orman kütüphanesiyle misafirlerini karşılayan Ormanya, yaklaşık 2 bin dönümlük alanda 73 türde 916 hayvana da ev sahipliği yapıyor. Doğal yaşam parkında, 24 karavan ve 50 çadır kapasiteli kamp alanı, 8 kilometrelik bisiklet, 18 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişi kapasiteli mesire alanıyla hizmet veriliyor.

Karavan ve kamp tatilcilerinin vazgeçilmez rotaları arasında yer alan Ormanya'daki kamp alanı, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kampçılara, 24 saat güvenlik kontrolü sağlanan alanda tuvalet, su, elektrik, karavanlara özel şarj istasyonu gibi temel hizmetler sunuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da kamp alanında konaklayan yerli ve yabancı turistler için hazırlanan özel konserle sürpriz yaptı.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen doğal yaşam alanlarından Ormanya'da kamp yapanlar, bando takımını karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı.

Kendileri için seslendirilen eserlere eşlik eden kampçılar, damat halayı çekti ve Ankara oyun havası oynadı.

İstanbul'dan ailesi ve arkadaşlarıyla kampa gelen Mehmet Ferit Bulut, hazırlanan eğlenceden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyük sürpriz oldu. Ormanya'ya sık sık ve severek geliyoruz. Çok eğlendim. Hatta halay bile çektim. Büyükşehir bando takımına çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Türkan Kabaca da her fırsatta kamp rotalarında Ormanya'yı tercih ettiklerini belirterek, konseri düzenleyenlere teşekkür etti.

Muharrem Kabaca ise daha önce kamp yaptıkları yerlerde böyle bir eğlence yaşamadıklarını ve bu tür etkinliklerin devamını beklediklerini vurguladı.

