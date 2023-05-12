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Ormanya'da misafir edilen leylekler ilk yuvalarını yapmaya başladı

12.05.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönüm alana kurulu Ormanya'da göç yolculuğuna devam edemeyen ve tedavileri burada yapılan leylekler, çatı ve ağaçlara kurulan platformlara yuva yapmaya başladı.

Her yıl göç yolculuğunda yorgun düşen ya da yaralanan leylekleri misafir eden Ormanya'da, bu yıl ilk kez yuva platformları hazırlandı.

Ahşap malzemelerle imal edilen 9 yuva platformu, ekiplerce Düşkün Leylekler Evi'nin çevresindeki ağaçlara ve çatılara monte edildi.

Kısa sürede platformlara konan leylekler, kurulan 9 platformun dördüne yuva yapmaya başladı.

"AMACIMIZ YAVRU ALMAK"

Ormanya sorumlu veteriner hekimi Muhammet Nalkıran, AA muhabirine, göç yolculuğunda devam edemeyen leylekler için Ormanya'da 80 metrekare kapalı 900 metrekare açık alan sağladıklarını söyledi.

Nalkıran, Ormanya'ya gelen leyleklerin rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra "Düşkün Leylekler Evi"ne alındığını belirterek, "Bu yıl ilk etapta 22 leyleğimiz vardı. Şu an 7'si uçabiliyor. Beslenme noktaları bu alanda oluyor. Leyleklerimizin buraya geliş sebepleri arasında kanat kırıkları, göçte yorgun düşme ve silahlı yaralanmalar oluyor. Rehabilitasyon süreçlerinin ardından bu alanda yaşamlarını sürdürüyorlar. Kanat ve vücut kondisyonlarını tamamlayan leyleklerimiz buradan tekrardan doğaya karışıyorlar." diye konuştu.

Leylekler için 9 yuva alanı oluşturduklarını aktaran Nalkıran, "Bu 9 yuvanın dördünde leyleklerimiz yuva yapma çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız yavru almak, onu bekliyoruz. Haziran ayının sonuna kadar göç devam ediyor. Mevcut olanlardan yavru alabilir miyiz bu kesin değil." ifadesini kullandı.

Nalkıran, leyleklerin yaptıkları yuvayı benimseyip burada yavrulamalarını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Leyleklerimizin bazıları ilk doğduğu yere giderek orada yuvalamak istiyor. Burada yuvalamayı tercih ederlerse onların konforlarını artıracak çalışmalar yapacağız. Bu yuvayı benimseyip burada yavrulayacaklar diye kesin bir şey yok. Gözlem aşamasındayız. 4 yuvadan birinin yapımına aktif olarak devam ediliyor. Diğer 3 yuvada çalışmaları daha yavaş sürdürüyorlar. Bu yuvalar buradaki leyleklerin ilk yaptıkları yuvalar. Bizler umutluyuz. Gelecek yıl da burayı tekrar yuvalama noktası olarak seçebilirler. Yavru alırsak Ormanya ailemize yeni üyeler kazandırmış olacağız."

Nalkıran, yuvaların alanlarını bilimsel makaleleri tarayarak oluşturduklarını söyledi.

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