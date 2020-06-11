YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Örnekköy’de kuralar çekildi

Örnekköy’de kuralar çekildi

İZMİR HABERLERİ  | 11.06.2020 14:57 | Son Güncelleme

Kentsel dönüşüm çalışmalarını yüzde 100 uzlaşı anlayışıyla yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etaptaki binaların tamamlandığı Örnekköy kentsel dönüşüm projesinde 170 konut ve 20 iş yeri için kura çekimi yaptı.Kentsel dönüşümde ’uzlaşma ve yerinde dönüşüm’ ilkeleriyle hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etaptaki binaları tamamladığı Örnekköy projesinde Nazım Hikmet Bulvarı ve Baş Pehlivan Karali Caddesi’ne cepheli, 8 ve 11 kat olarak inşa edilecek iki bloktaki 170 daire ve 20 iş yeri için kura çekimi yaptı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını yüzde 100 uzlaşı anlayışıyla yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etaptaki binaların tamamlandığı Örnekköy kentsel dönüşüm projesinde 170 konut ve 20 iş yeri için kura çekimi yaptı.
Kentsel dönüşümde ’uzlaşma ve yerinde dönüşüm’ ilkeleriyle hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etaptaki binaları tamamladığı Örnekköy projesinde Nazım Hikmet Bulvarı ve Baş Pehlivan Karali Caddesi’ne cepheli, 8 ve 11 kat olarak inşa edilecek iki bloktaki 170 daire ve 20 iş yeri için kura çekimi yaptı. İzmir 3. Noterliği huzurunda çekilen kurayla 52 hak sahibine dağıtılacak daireler belirlendi.
Çekiliş törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de katıldı.
Örnekköy’de yaşayanların heyecanına ortak olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentsel dönüşüm projelerinin yapımını hızlandırmak için Dünya Bankası ile başlattıkları çalışmaların küresel salgın sürecinden sonra da devam edeceğini vurgulayarak, “Tüm kararlılığımız ile çalışarak verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz” dedi.
İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “Yerinden dönüşüm yaptığımız alanlardaki insanlarla uzlaşı sağlıyor, görüşlerini karar süreçlerine dahil ederek buradaki mevcut yaşamın devamlılığını esas alıyoruz” şeklinde ifade etti.
Yerinde dönüşümü gerçekleştirmek üzere üç temel ilke benimsediklerini vurgulayan Soyer, "İlki kentsel dönüşümün uzlaşma esaslı olması, ikincisi yerinde dönüşümün gerçekleştirilmesi, üçüncüsü bu sürecin İzmir Büyükşehir Belediyesinin denetiminde sürdürülmesi. Demokratik, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla bu süreçleri yürütüyoruz" diye konuştu.
Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yedi ayrı bölgede toplam 308 hektar büyüklüğündeki alanda yerinde dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Temmuz ayında hak sahiplerine teslim
Örnekköy’deki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili güncel bilgileri de paylaşan Soyer sözlerine şöyle devam etti:
“İzmir Büyükşehir Belediye meclisince sınırları belirlenen 18 hektar büyüklüğündeki Örnekköy’de yaklaşık 6 bin kişi yaşıyor ve bin 290 adet bağımsız birim bulunuyor. Alandaki tüm yapıların tek tek tespitlerinin yapılması, hak sahiplerinin belirlenmesi, kentsel tasarım ve mimari projelerin oluşturulması, gerekli plan revizyonunun yapılması gibi teknik çalışmaların ardından, hak sahipleri ile proje görüşmelerine ve sözleşmelerin imzalanması aşamasına geçtik. Bölgedeki vatandaşların yaklaşık yüzde 96’sı ile uzlaşma sağlanarak sözleşmeler imzalandı. Etaplar halinde gerçekleştirilmesi planlanan bu projede, konut adalarında yüzde 100 uzlaşı sağlanan hak sahiplerinin tapularının belediyemiz adına devir işlemleri tamamlandı. Tapu devir işlemleri neticesinde hak sahiplerine ait konutlar, noter huzurunda yapılan kura neticesinde belirleniyor. İnşaatı tamamlanan 1’inci etap kapsamında 130 konut ve 13 iş yerinin kat mülkiyet tapularının tescilini takiben temmuz ayında hak sahiplerine teslim edilmesini planlıyoruz.”
Konuşmaların ardından ilk kurayı Başkan Soyer ile hak sahiplerinden Şükran Şafran çekti. İkinci kurayı ise Cemil Tugay eşliğinde Kamil Özgüle çekerek oturacağı konutu belirledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Tanker ile otomobil çarpıştı

Tanker ile otomobil çarpıştı

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

İzmir Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:10
Akşam
20:42
Yatsı
22:23

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Murat Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.