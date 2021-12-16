ORSİAD Başkanı Çamur: "SGK primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanabilir"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, asgari ücret artışıyla SGK primlerinin belli bir kısmının veya tamamının 6 ay veya 1 yıl süreyle İşsizlik Fonu'ndan karşılanabileceğini bildirdi.

Çamur, yazılı açıklamasında, küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartlar altında çalışanların huzur ve refahı için asgari ücret artışının en önemli konu başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

Yüksek orandaki asgari ücret artışının aynı zamanda çalışma barışına zarar vermemesi için gerekli önlemlerin alınması, işverenin üzerindeki mali yükün hafifletilmesi gerektiğini belirten Çamur, şunları kaydetti:

"Asgari ücret belirlenirken bir yandan çalışanların refah seviyesi diğer yandan mevcut istihdamın korunması hatta ek istihdam ve yatırımlar yapılabilmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birçok sektör üzerinde yarattığı baskının azaltılması gibi başlıklar, dikkate alınıyordur diye umuyoruz.

Gelir vergisi tarifesinin yeniden ele alınması düşünülmesi gereken konuların başında geliyor. Ayrıca asgari ücret artışıyla birlikte SGK primlerinin belli bir kısmı veya tamamı 6 ay veya 1 yıl süreyle İşsizlik Fonu'ndan karşılanabilir. Artışın ardından işçi çıkarmalar gündeme gelebilir, bunun önüne geçebilmek için istihdamı koruyan işletmelerin primleri, yine belirlenecek bir sürede devlet tarafından karşılanabilir."

