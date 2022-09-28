ORSİAD'dan işletmeler için finansman talebi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, işletmelerin yatırım, üretim ve istihdam artışı için finansman ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Çamur, derneğin yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, yüksek enflasyona karşı devletin aldığı tedbirlerin son derece ciddi ve yerinde olduğunu bildirdi.

Bu önlemlerin enflasyon hızını yavaşlatacağına inandıklarını ancak fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini belirten Çamur, yüksek enflasyonun işletme sermayesi ihtiyacını kronikleştirebileceğine, bunun etkilerinin de özellikle son çeyrekte görüleceğine işaret etti.

Çamur, işletme sermayesi ihtiyaçlarının 4-5 kat arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun şimdiden tedavisine başlanması gerekiyor. İhracat, üretim ve yeni yatırımların desteklenmesi gerekirken neredeyse tüm bankaların kredi kullanımlarında limit var. Proje bazlı çalışmalarda, kredilerde kısıtlamalar bulunuyor. Halbuki yatırımlar için gerekli kaynağın kısıntı olmadan bize arz edilmesi şart. Daha önce verilmiş olan Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerin de artık sonuna gelindi. Şu an son dilimler ödeniyor. Ekimde KGF destekli kredinin imalat bazında, ihracat odaklı konularda mutlaka getirilmesi gerekiyor. Bu krediler doğru yerlere verilmeli, mutlaka seçici davranılmalı, kontrolsüz verilmemeli. Bizler üretim ve ihracat yapan sanayiciler olarak bunu istiyor, bekliyoruz."

