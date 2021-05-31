Orta Anadolu'daki iş insanlarına yönelik "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" gerçekleştirilecek

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) eğitim organizasyonuyla 7-8 Haziran'da Çankırı, Çorum, Yozgat, Boğazlıyan ve Sivas'taki iş insanlarına yönelik "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirmek amacıyla yurt sathında "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" düzenlemeye devam ediyor.

Geçen yıl mart ayına kadar yüz yüze ve yerinde gerçekleştirilen seminerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde çevrim içi yapılıyor.

Bazı Orta Anadolu illerinde faaliyet gösteren iş çevrelerine yönelik düzenlenecek seminerlerde Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatta uygulanan destek programları, ticarette teknik engeller, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, E-Ticaret / E- İhracat uygulamaları, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamaları ile Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programları konuları ele alınacak.