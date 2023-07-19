Orta Direk Şaban oyuncuları kimdir, konusu nedir? Orta Direk Şaban nerede ve kaç yılında çekildi?

Orta Direk Şaban filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Orta Direk Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin yapımcılığını Mehmduh Ün üstlendi. Zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanan Orta Direk Şaban filmini seyretmek isteyenler filmin detaylarını araştırıyorlar. İşte Orta Direk Şaban filmi hakkında merak edilenler...

ORTA DİREK ŞABAN KONUSU

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat yaşayan bir adamdır. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın yardımıyla ünivesitede okuyan Bahar'a deliler gibi aşıktır. Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır. Türk basketbol şampiyonu, başarılı ve yakışıklı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.

ORTA DİREK ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban

Bahar Öztan - Bahar Gökçe

Yalçın Tülpar - Erkan

Ergun Köknar - Adnan Bıçakçı

Yavuzer Çetinkaya - Çete Reisi Çakal

Reha Yurdakul - Şükrü Bey

Renan Fosforoğlu - Gıyasettin Amca

Memduh Ün - Tahsin Bey

Oktar Durukan - Kara Bela Kadir

Coşkun Göğen - Sinyor Lopez

Sırrı Elitaş - Adnan Bıçakçı'nın Adamı

Mehmet Uğur - Adnan Bıçakçı'nın Adamı

Tahsin Koray - Adnan Bıçakçı'nın Adamı

Celal Yonat - Celal

Fatih Özses - Çete Elamanı

Dinçer Çekmez - Antrenör

Hüseyin Kutman - Basketbol Antrenörü

Baykal Kent - Basketbol Antrenörü

Hayri Caner - Kahveci

Ekrem Dümer - Doktor Sami

Hikmet Karagöz - İşportacı

ORTA DİREK ŞABAN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Orta Direk Şaban filmi 1984 yılında vizyona girdi. Orta Direk Şaban filmi İstanbul'da çekildi.

