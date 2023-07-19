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Orta Direk Şaban oyuncuları kimdir, konusu nedir? Orta Direk Şaban nerede ve kaç yılında çekildi?

19.07.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Direk Şaban konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Orta Direk Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturuyor. Usta oyuncu Kemal Sunal filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki, Orta Direk Şaban oyuncuları kimdir, konusu nedir? Orta Direk Şaban nerede ve kaç yılında çekildi?

Orta Direk Şaban filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Orta Direk Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin yapımcılığını Mehmduh Ün üstlendi. Zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanan Orta Direk Şaban filmini seyretmek isteyenler filmin detaylarını araştırıyorlar. İşte Orta Direk Şaban filmi hakkında merak edilenler...

ORTA DİREK ŞABAN KONUSU

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat yaşayan bir adamdır. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın yardımıyla ünivesitede okuyan Bahar'a deliler gibi aşıktır. Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır. Türk basketbol şampiyonu, başarılı ve yakışıklı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.

ORTA DİREK ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban
Bahar Öztan - Bahar Gökçe
Yalçın Tülpar - Erkan
Ergun Köknar - Adnan Bıçakçı
Yavuzer Çetinkaya - Çete Reisi Çakal
Reha Yurdakul - Şükrü Bey
Renan Fosforoğlu - Gıyasettin Amca
Memduh Ün - Tahsin Bey
Oktar Durukan - Kara Bela Kadir
Coşkun Göğen - Sinyor Lopez
Sırrı Elitaş - Adnan Bıçakçı'nın Adamı
Mehmet Uğur - Adnan Bıçakçı'nın Adamı
Tahsin Koray - Adnan Bıçakçı'nın Adamı
Celal Yonat - Celal
Fatih Özses - Çete Elamanı
Dinçer Çekmez - Antrenör
Hüseyin Kutman - Basketbol Antrenörü
Baykal Kent - Basketbol Antrenörü
Hayri Caner - Kahveci
Ekrem Dümer - Doktor Sami
Hikmet Karagöz - İşportacı

ORTA DİREK ŞABAN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Orta Direk Şaban filmi 1984 yılında vizyona girdi. Orta Direk Şaban filmi İstanbul'da çekildi.

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