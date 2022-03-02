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"Orta Karadeniz Kariyer Fuarı" Samsun'da açıldı

02.03.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Orta Karadeniz Kariyer Fuarı" Samsun'da açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'22)", Samsun'da başladı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, eski bir alışveriş merkezinde açılan fuarda yaptığı konuşmada, fuarı kamu ve özel sektörden birçok kurumla iş birliğinde açtıklarını söyledi.

Fuar vesilesiyle gerçekleştirilen iş birliklerinin, oluşan enerjinin kalıcı olmasını arzuladıklarını dile getiren Ünal, fuarda farklı iş alanlarında zaman ve emekle elde edilen birikimlerin görünür olmasının amaçlandığını belirtti.

İnsanlık yararına ve Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak ekosistemin oluşması için sorumluluklarının farkında olduklarına işaret eden Ünal, "Araştırmacı yetiştirmek ve nitelikli iş gücü yetiştirmek adına her üniversite üzerine düşeni yapmaktadır ancak birlikte yürüyebilmek ve hedefe ulaşabilmek için öğrencilerimizin nitelikli staj imkanlarına kavuşturulması, araştırmalara paydaş olunması ve en azından prototip üretimlerinde destek sağlanması zorunluluktur. Cumhurbaşkanımızın üniversite sayısına yönelik vurgusu çok anlamlıdır. Üniversite kurumu, içinde bulunduğu şehirle entegre olup lokomotif görevi üstlenemezse yük oluşturacaktır. Bu sebeple sağlıklı bir ilişki ağı oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ünal, fuara 200 firmanın katıldığını, 28 firmanın sponsor olduğunu ve 5 bine yakın öğrencinin kayıt yaptırdığını kaydetti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Türkiye'de 21 merkezde bu etkinliklerin ardışık şekilde düzenlendiğini anlatarak, "Kariyer dediğimiz kavram, çok geniş ve önemlidir. Medeniyetimizde işin ehline verilmesi hedefinin çatısını oluşturan bir kavramdır. Geçmişte üniversiteye gitmek, hayatını kurtarmak olarak algılanıyordu ama şimdi lisansa geliyoruz. Bugün lisans eğitiminin bizi geleceğe taşımada yeterli olmadığını görüyoruz. İnsan olarak yapmamız gereken bir emeği vakti zamanında yapmadığımızda, bunu telafi etme şansımız yok. Bu nedenle ilk öğrenme çağına geldiğimiz anda hedefe odaklı çalışmalar yapmalıyız." diye konuştu.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konserinin ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin paydaş olduğu, söyleşi ve atölye çalışmalarının yapılacağı OKAF'22 Fuarı, yarın sona erecek.

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