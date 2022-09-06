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Orta ve Güney Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor

06.09.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta ve Güney Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Güney Ege'de yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli fırtına eseceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Güney Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fırtına meteoroloji genel müdürlüğü

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