Ortaca Belediyesi bitki üretim tesisi kuruyor

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce, Ortaca Karaburun Mahallesinde bulunan Belediyeye ait alana, bitki üretim tesisi yapımı için çalışmalar devam diyor. Ortaca sınırları içinde yer alan park ve bahçelerde kullanılmak yapımı başlanan bitki üretim tesisi tamamlandıktan sonra, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünde kullanacağı bitkileri kendi üreterek Belediye bütçesine de katkı sunması bekleniyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzudemir, “Güzel Ortacamızı daha da güzel, yemyeşil bir hale getirmek için parklarımızın tüm peyzaj işlerini az masraflı, hızlı ve doğal yöntemlerle dekore etmek, güzelleştirmek için bitki üretim tesisi yapımına başladık. Parklarımızın ruhunu daha da güzel yansıtabilmek için ekiplerimiz çalışmalarına son hızla devam etmektedir” dedi.

