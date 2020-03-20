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Ortaca polisinden Korona virüs bilgilendirmesi

MUĞLA HABERLERİ  | 20.03.2020 13:31 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de vakaların görüldüğü Korona virüs önlemleri kapsamında, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personellerince, İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.Ekipler, Korona virüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapılacak bahanesiyle, evlere hırsızlık için gelen şahıslara karşı da vatandaşlara uyarılarda bulundu.Polis, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarıp şüpheli durumlarda 112 hattını aramalarını istedi.Bilgilendirmede, vatandaşların, Korona virüs ile ilgili güncel ve güvenilir bilgileri Sağlık Bakanlığı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecekleri vurgulandı.Vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, insanların kendilerinin de tedbir alması gerektiğini belirttiler.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de vakaların görüldüğü Korona virüs önlemleri kapsamında, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personellerince, İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Ekipler, Korona virüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapılacak bahanesiyle, evlere hırsızlık için gelen şahıslara karşı da vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Polis, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarıp şüpheli durumlarda 112 hattını aramalarını istedi.
Bilgilendirmede, vatandaşların, Korona virüs ile ilgili güncel ve güvenilir bilgileri Sağlık Bakanlığı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecekleri vurgulandı.
Vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, insanların kendilerinin de tedbir alması gerektiğini belirttiler.

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