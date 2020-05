Ortahisar Belediye Başkanı Genç, salgınla mücadele sürecindeki çalışmalarını anlattı

Korona virüs salgını (Covit-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından vatandaşların asgari düzeyde etkilenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Trabzon’un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir yandan da rutin belediyecilik hizmetlerini hiç aksatmadan yerine getirdiklerini kaydederek 24 bin çağrıya yetiştiklerini söyledi.

Vatandaşların her türlü talep ve ihtiyaçlarına yetişmeye gayret ettiklerini belirten Başkan Genç, “Salgın nedeniyle ortaya çıkan ekonomik daralma nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere düzenli aralıklarla yardım kolileri dağıtıyoruz. Özellikle Ramazan ayında dağıttığımız yardım kolileriyle düşük ve dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Toplamda 4 bin 600 adet kuru gıda kolisini ihtiyaçlı vatandaşlarımıza ulaştırdık. Salgın sürecinde en büyük ihtiyaç konularından bir tanesi olan maske konusunda da sorumluluk aldık. Toplamda 45 bin 150 adet maske dağıttık. Yine temizlikle ilgili 750 litre dezenfektan ile 5 bin adet küçük kolonya dağıtımı gerçekleştirdik. Genel sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 32 bin 861 adet ekmek dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.

Salgınla ilgili düzenli olarak bilgilendirme faaliyetleri yaptıklarına vurgu yapan Genç, “Marketler, pazar yerleri ve kalabalık ortamlardaki sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi için çalıştık. Bu anlamda pazar yerlerinde sürekli olarak megafonla bilgilendirme yapıyoruz. Marketlere ve bakkallara alışveriş usulleriyle bilgilendirici afişler astık. Ayrıca semt pazarlarımızın girişlerinde maske dağıtıyoruz. Ayrıca Pazar yerlerinde giriş ve çıkışlarda vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz. Diğer yandan belediyemizin anons sisteminde her gün açıklanan tedbirlerle ilgili duyurular düzenli olarak yapılıyor. Diğer yandan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından, her gün sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemizden vatandaşlarımızı bilgilendirici haber ve duyurular yapıyoruz. Salgından korunmak için Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan uyulması gereken 14 kural ve diğer tüm bilgilendirmelerle ilgili el broşürleri hazırlayarak vatandaşlarımıza dağıttık” diye konuştu.