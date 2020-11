Ortahisar Belediyesi bu yıl 11 adet yeni park ile 1 meyve bahçesini hizmete açtı

“Her mahalleye en az bir park” hedefiyle yola çıkan Trabzon’un Ortahisar ilçe Belediyesi bu yıl 11 adet yeni park ile 1 meyve bahçesini hizmete açtı.

Ortahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı boyunca; 1 Nolu Beşirli, Çukurçayır, Kanuni, Yeşilova, Yenicuma, Toklu, Pelitli, 3 Nolu Erdoğdu ve Cumhuriyet mahallelerinde 11 adet yeni park ile 1 meyve bahçesini hizmete açtı. Diğer yandan; Pelitli, 2 Nolu Beşirli, Aydınlıkevler, Çukurçayır, Kaymaklı, Soğuksu ve Yalıncak mahallelerinde bulunan 8 adet parkta sulama sistemleri başta olmak üzere bakım-onarım ve tamirat çalışmaları gerçekleştirildi. Çocuklara yönelik parkların oyun grupları yenileriyle değiştirildi ve zeminleri kauçukla döşenerek daha güvenli hale getirildi.

Ekipler, ayrıca 2020 yılında 10 bin 4 adet fidan ve çalıyı toprakla buluşturarak, parklarda ve yeşil alanlarda düzenli aralıklarla budama ve temizlik çalışmaları yaptı.

Her mahalleye en az bir park hedefiyle yola çıktıklarını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bakım-onarım ve yeniden inşa olmak üzere 100’ün üzerinde parkı, 6 yıl içinde hayata geçirdiklerini söyledi.

Çocukların okul dışında oyun ve eğlenme ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılayacakları tematik parklar yaptıklarını kaydeden Başkan Genç, “Ortahisar’ımızın marka değerini artırmak ve ilçemizi daha yaşanabilir bir kent hüviyetine kavuşturmak için gerekli bütün planlamalarımızı yaptık. Yapılan bu planlar doğrultusunda projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Ortahisar’ın her anlamda kendine yetebilen bir kent olması için Ekopark, Tünel Akvaryum, kütüphaneler, Boztepe Seyir Terası ve mahalle parkları gibi çok geniş yelpazede projelerimiz var. Bunlardan bazılarını tamamladık, birkaçını da ilerleyen zaman diliminde hayata geçireceğiz. Öncelikli hedefimiz Ortahisarlıların modern kent yaşamının gerektirdiği bütün hizmetlerden istifade etmesini temin edebilmektir. Kültür, sanat, oyun, eğlence, gezi, dinlenme, eğitim ve spor gibi alanlarda her anlamda kendine yetebilen bir kenti hayata geçirmek için çalışıyoruz. Park ve yeşil alan projelerimiz de bunlardan bir tanesidir. Çocuklar, gençler ve yaşlılarımıza hitap eden parklarımızı peyderpey hayata geçiriyoruz. Bir yandan mevcut parklarımızda bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan sıfırdan park yapıyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren geçen 6 yıllık bir süre zarfında bakım-onarım ve sıfırdan inşa olmak üzere 100’ün üzerinde parkı Ortahisarımıza kazandırdık. Parklarımızı ilçemizin nefes alanları olarak görüyoruz. O nedenle neredeyse boş bulduğumuz her alana park yapıyoruz ya da buraları yeşillendiriyoruz” diye konuştu.