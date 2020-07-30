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Ortak kurbanda pandemi önlemlerine uyulması önem taşıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.07.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı öncesi uzmanlar, kesim yapılırken dikkat edilmesi gereken konular ve etin muhafaza edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.Kurban Bayramı öncesi uzmanlar, vatandaşları uyardı.

Kurban Bayramı öncesi uzmanlar, kesim yapılırken dikkat edilmesi gereken konular ve etin muhafaza edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Kurban Bayramı öncesi uzmanlar, vatandaşları uyardı. Binlerce insan ibadetini yerine getirmek için kurbanlıklarını aldı. Uzmanlar ise pandemi sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında ve etin nasıl muhafaza edilmesi gerektiği hususlarında önerilerde bulundu. Kasap Kadir Öz, kurban kesiminin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Kurban kesimi sırasında meydana gelebilecek yaralanmalara dikkat çeken Öz, “Vatandaşlar kendi imkanlarıyla kesim yaptıkları zaman yaralanmalar ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle işi uzman kişilere bırakmalı” dedi.
“Birçok kişinin eli ete değiyor”
Ortaklaşa kesim yapıldığı takdirde birçok kişinin etle uğraştığını dile getiren Öz, “ 6-7 kişi ortak oldukları zaman birçok kişinin eli ete değiyor. Pandemi sürecinde bu durum tehlike arz ediyor. Bu sebeple korona virüs testi yaptırmış uzman kişilere işin bırakılması önem kazanıyor. Bir diğer sorun ise sokaklarda kıyma yaptırılması bu durumda pandemi sebebiyle sorun teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.
“Dinlendirilmiş et her zaman daha lezzetlidir”
Kesimin ardından birkaç saat etin dinlendirilmesini öneren Öz, “Kurban kesimi hemen yapıldıktan sonra et yenilmesi pek önerilmez. Bunun sebebi tadı, lezzeti alınmaz. Dinlendirilmiş et her zaman daha lezzetlidir. En azından kurban etinin tadını lezzetini daha iyi anlayabiliriz. Kurban kesiminden sonra birkaç saat bekleyip, etin havası alındıktan sonra uzman kasaplara verilerek soğutmalarımızda muhafaza edilmeli. En azından 24 saat dinlendirdikten sonra eti kısmına göre ayırdıktan sonra hazırlayarak vatandaşa tekrar verip dolabında muhafaza edebilir” diye konuştu.

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