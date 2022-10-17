Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi Vakfı’nın başkanlık seçimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi Vakfı’nın başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği'nin yayımlanmasından sonra vakıflar, yönetim kurulları seçimi için harekete geçti.

Bu kapsamda Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi Vakfı başkanlığı için yapılan seçimde, Beyaz Liste ve Mavi Liste yarıştı. Saat 11.00’de başlayan oylama 17.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.

Feriköy, Ortaköy, Samatya, Kumkapı ve Yeniköy kiliselerinde kurulan 18 sandıkta oy kullanıldı. Toplamda 18 bin kişinin oy kullanmasının beklendiği seçime 3 bin 411 kişi katıldı.

Seçimi, 1966 oy alan, Serkis Çetinkaya, Sayat Delice, Garbis Evyapan, Alen Tekbıçak, Sevan Şeşetyan, Aren Günbilir, Aret Melkon Parunakyan'dan oluşan Mavi Liste kazandı.

2013 yılında yapılan değişiklikle Vakıflar Yönetmeliğinin 29-30-31-32 ve 33. maddelerinin iptal edilmesi ile o günden bugüne Cemaat Vakıfları Seçimleri yapılamamaktaydı.

Nihai olarak yeni bir seçim yönetmeliği üzerine çalışılmaya başlanmış, hem hükümet hem cemaat vakıfları temsilcileri ile yapılan görüşmeler neticesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce taslak oluşturulmuş, metin üzerinde genel anlamda mutabık kalınmasının ardından yönetmelik, 18 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin yaptığı paylaşımda "Bugün azınlık vakıfları seçimlerinin bir bölümü yapılıyor. Uzun zamandır hazırlıkları yapılan Azınlık Vakıfları Seçimlerinin huzur içerisinde geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

