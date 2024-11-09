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Ortalığı birbirine kattı! Nejat İşler sarhoş olunca garson tokatladı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.11.2024 17:28
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Birçok dizi ve film projesinde yer alan oyuncu Nejat işler, İstanbul gecelerini birbirine kattı. Sarhoş olan ve ayakta durmakta güçlük çeken ünlü oyuncu Beyoğlu'nda yanına gelen bir şahsı tokatladı.

Ortalığı birbirine kattı! Nejat İşler sarhoş olunca garson tokatladı!

Yıllar televizyon ve sinema ekranında severek izlediğimiz Nejat İşler, son olarak karşımıza 'Meraklı Adamın 10 Günü' isimli diziyle çıkmıştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen İşler'in geçtiğimiz günlerde gece kulübü çıkışında ortalığı birbirine kattığı ortaya çıktı.

nejatisler

GARSONA TOKAT ATTI!

tv100 Magazin Hattı'ndan İsmail Şen'in haberine göre Beyoğlu'nda kalabalık bir sokakta ünlü oyuncuya bir şahıs yaklaştı. Alkolü fazla kaçıran İşler, garson olduğu öğrenilen şahsa tokat attı. Daha sonra ayağa kalkmaya çalışan oyuncu, yere düştü. Tokat attığı garsondan da özür diledikten sonra oradan uzaklaştı.

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Nejat İşler
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