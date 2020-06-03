Ortalık karışacak! Fatih Ürek'ten Demet Akalın'ı kızdıracak sözler

Fatih Ürek, önceki gün işletmeciliğini yaptığı Etiler'deki mekanda görüntülendi. Ünlü şarkıcının yanında modacı Hakan Akkaya da vardı.

Fatih Ürek, koronavirüs salgını döneminde yavaş yavaş normalleşmeye dönülen şu günlerde işletmesinde nelere dikkat ettiğini anlattı.

Önümüzdeki haftalarda Bodrum'a gideceğini belirten Ürek, "Haziran sonu Günay'da konserim olacaktı. Sanıyorum sahne konserlerine temmuz ayında başlayacağım. Bu aralar sosyal medya konserleri yaptık, güzel de tepkiler aldık. Belki Bodrum'da onu hareketlendirebilirim" şeklinde konuştu.

"İLGİ ALAMANIM DEĞİL"

Gazetecilerin kavgalı olduğu Demet Akalın'ı sorması üzerine Ürek, "Demet Hanım ile konuşmuyoruz. İlgi alanım değil" diyerek kahkaha attı.

