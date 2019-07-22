Ortalık karıştı! Trafikteki kavga böyle görüntülendi

Kaza, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. H.T .(26) yönetimindeki TIR, sağında seyir halinde olan M.K.’nın (48) kullandığı otomobilin kaportasına zarar verdi. Sağ iki kapısı ezilen otomobil sürücüsü M.K. ile TIR sürücüsü H.T. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, M.K. yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. H.T., diğer sürücülerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı H.T., karakola götürüldü.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden iki sürücüyü vatandaşların ayırmaya çalıştığı görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

