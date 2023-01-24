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Ortalık yıkılıyor! Fenerbahçe taraftarı galibiyete rağmen büyük tepki gösteriyor! Sosyal medya hesabına binlerce yorum yağdı...

24.01.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Jorge Jesus'un maçta ilk 11 başlattığı İrfan Can Kahveci'ye galibiyete rağmen sosyal medyada büyük tepki var. Gösterdiği performanstan memnun kalmayan taraftarlar yıldız oyuncuyu adeta topa tutuyor. Sosyal medya hesaplarına kadar yorum yağdıran sarı-lacivertli taraftarlar İrfan Can'ın takımdan ayrılmasını istiyor.

Ortalık yıkılıyor! Fenerbahçe taraftarı galibiyete rağmen büyük tepki gösteriyor! Sosyal medya hesabına binlerce yorum yağdı...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de gündemin ana maddesi İrfan Can Kahveci oldu. Gösterdiği performansla tepki çeken yıldız oyuncu maç bitmesine rağmen gündemde kalmaya devam ediyor.

68 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

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Jorge Jesus'un tercihi doğrultusunda mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu, sahada kaldığı anlarda silik bir performans sergileyerek taraftarın tepkisini çekti. Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarla arasını açan yıldız oyuncuya bu maçta da büyük tepki vardı.

TOPA TUTTULAR

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Fenerbahçeli taraftarlar İrfan Can Kahveci için binlerce paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi. Bazı taraftarlar yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasını bile istedi. Son haftalarda gösterdiği performansla eleştirilen İrfan Can'ın maç sonrası paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı.


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