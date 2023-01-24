Ortalık yıkılıyor! Fenerbahçe taraftarı galibiyete rağmen büyük tepki gösteriyor! Sosyal medya hesabına binlerce yorum yağdı...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de gündemin ana maddesi İrfan Can Kahveci oldu. Gösterdiği performansla tepki çeken yıldız oyuncu maç bitmesine rağmen gündemde kalmaya devam ediyor.

68 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Jorge Jesus'un tercihi doğrultusunda mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu, sahada kaldığı anlarda silik bir performans sergileyerek taraftarın tepkisini çekti. Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarla arasını açan yıldız oyuncuya bu maçta da büyük tepki vardı.

TOPA TUTTULAR

Fenerbahçeli taraftarlar İrfan Can Kahveci için binlerce paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi. Bazı taraftarlar yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasını bile istedi. Son haftalarda gösterdiği performansla eleştirilen İrfan Can'ın maç sonrası paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı.



