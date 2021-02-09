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Orthosia antik kentinde kazı çalışması başlayacak

09.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Orthosia antik kentinde kazı çalışması başlayacak

Kültür Bakanlığı tarafından projesi onaylanan Aydın’ın Yenipazar ilçesinde yer alan Orthosia Antik Kenti’nde yüzey araştırması ve kazı hazırlıklarının kış sonunda başlayacak.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof.

Kültür Bakanlığı tarafından projesi onaylanan Aydın’ın Yenipazar ilçesinde yer alan Orthosia Antik Kenti’nde yüzey araştırması ve kazı hazırlıklarının kış sonunda başlayacak.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Sezgin Demir, ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden Yenipazar’da motor sporları, yayalaştırılmış ticari merkez, İnönü Caddesi sokak sağlıklaştırması proje alanı ile ilgili incelemelerde bundu. Orthosia Antik Kenti kazı yerinde de incelemelerde bulunan ekipten Belediye Başkanı Yüsran Erden, Kültür Bakanlığı tarafından projesi onaylanan Orthosia Antik Kenti’nde yüzey araştırması ve kazı hazırlıklarının kış sonunda başlayacağını ifade etti. ADÜ Yenipazar Meslek Yüksek Okulu’ndan bir grup öğretim elemanı ise Yenipazar’da Avrupa Birliği kaynaklarından fonlanacak bir turizm projesi üzerinde bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

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