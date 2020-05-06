Oruç tutanlar için beslenme önerileri: Yumurta bağışıklığı güçlendiriyor

Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül, oruç tutanlara yönelik yaptığı değerlendirmede, "Şimdi birden bire 15 saat aç kalıyoruz bu dönemde. Ondan sonra birdenbire midemizi tıka basa doldurursak eğer o zaman burada sindirimde bozukluklar oluşacak. Birdenbire bütün enerji, kan bağırsaklara ve mideyi göçecek ve hipotansif ataklar oluşabilecek" diye konuştu.

YUMURTA BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Beslenme ile ilgili önerilerde bulunan Bülbül, şunları kaydetti:

"Önce hafif iftariyelik dediğimiz, herkes kesesine uygun peynirinden, bugünkü normal pideyi düşünürsek 8'de 1'i kadar pidenin bir parça pide, peynir, zeytin, biraz da domates, salatalık, istiyorsa et ürünleri olabilir. Bunun içinde kuru et ürünleri kahvaltılık. Bunlarla bir iftariyelik. Bir bekleyip, bir yarım saat, bir saat. Bu sohbet olabilir, bir namaz olabilir. Ondan sonra gelip ana yemeğini yemesi benim önerdiğim esas olan. Yatmadan önce meyvesi olabilir burada. Ara öğün olarak ki bu dönemde portakal mandalina, muz ve elma benim en çok önerdiğim. Özellikle bağışıklık istemini güçlendirecek C vitamini, diğer B kompleksini ve A vitamini içerdiği için bunları öneriyorum. Bunlardan böyle bir karma tabak gece yatmadan önce. Sahurda da yine hafif beslenerek ve bir yumurta gerçekten uzun süre tok tutan bir besindir. O yüzden yumurtanın sahurda mutlaka bulunması, hem kaliteli protein olması açısından, hem bağışıklığı güçlendirmek, hem de uzun süreli tok tutması açısından bizim önerdiğimiz bir şey."