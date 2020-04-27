Oruç tutarken bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sisteminin güçlü kalması, güçlendirilmesi son derece hassas bir konu haline geldi. Bağışıklık için beslenmede ise yeterli protein alımı, probiyotikten zengin beslenme, C vitamini kaynağı yiyecekleri bolca tüketmek ve yeterli su alımı önemlidir. Ramazan ayında da bu dikkati üst seviyede tutmak gerekecektir.
Sahurda yumurta, peynir, kefir, süt, yoğurt gibi yiyeceklerin protein içerikleri ile antikor üretimine destek olur. İftarda ise et, tavuk, köfte gibi temel protein kaynaklarının yanı sıra, kurubaklagiller de bitkisel proteinleri ve mineral içerikleri ile bağışıklık sistemine destek olacaklardır.
Yoğurt, kefir gibi içeriğindeki probiyotik olan besinlere hem sahurda, hem de iftarda yer vermekte fayda vardır. Bu besinler aynı zamanda ramazan ayında sıklıkla karşılaşılan sorunlardan olan kabızlık problemine de yardımcı olacaktır.
Sahurda domates, salatalık, biber; iftarda ise havuç, turp, kırmızı lahana ile yapılan salatalar renkli olmaları ile farklı vitaminleri de sağlarken, C vitamini açısından da oldukça zengin yiyeceklerdir. Aynı zamanda salgın nedeniyle dezenfekte edilmesi kolay, kabukları soyulabilir sebzeler olduğundan da bağışıklık açısından risk teşkil etmeyecektir.
Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan tatlı ise şeker içeriği nedeniyle inflamosyonu arttırarak, bağışıklık sistemine olumsuz etkiler. İftardan birkaç saat sonra taze meyvelerden oluşan bir ara öğün, hem tatlı ihtiyacını giderecek, hem de C vitamini sağlayacaktır. Kivi, elma, armut, erik, çilek de C vitamininden olukça zengin bu dönemin mevsim meyveleridir.
Bol sıvı alımı bağışıklığın en önemli etki mekanizmalarından. Ramazan ayında sıvı alımının sınırlı zamanda olması bağışıklık açısından risk oluşturmaması adına, iftar ve sahur arasında başta su olmak üzere sıvı alımına dikkat etmek gereklidir. Su içmenin yanı sıra, maden suyu, bitki çayları, şekersiz meyve komposto ve hoşafları sıvı alımına destek olacaktır.
Sağlıklı bir ramazan ayı geçirmek dileğiyle..
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