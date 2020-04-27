Oruç tutarken bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sisteminin güçlü kalması, güçlendirilmesi son derece hassas bir konu haline geldi. Bağışıklık için beslenmede ise yeterli protein alımı, probiyotikten zengin beslenme, C vitamini kaynağı yiyecekleri bolca tüketmek ve yeterli su alımı önemlidir. Ramazan ayında da bu dikkati üst seviyede tutmak gerekecektir.

RAMAZANDA BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Sahurda yumurta, peynir, kefir, süt, yoğurt gibi yiyeceklerin protein içerikleri ile antikor üretimine destek olur. İftarda ise et, tavuk, köfte gibi temel protein kaynaklarının yanı sıra, kurubaklagiller de bitkisel proteinleri ve mineral içerikleri ile bağışıklık sistemine destek olacaklardır.

Yoğurt, kefir gibi içeriğindeki probiyotik olan besinlere hem sahurda, hem de iftarda yer vermekte fayda vardır. Bu besinler aynı zamanda ramazan ayında sıklıkla karşılaşılan sorunlardan olan kabızlık problemine de yardımcı olacaktır.

Sahurda domates, salatalık, biber; iftarda ise havuç, turp, kırmızı lahana ile yapılan salatalar renkli olmaları ile farklı vitaminleri de sağlarken, C vitamini açısından da oldukça zengin yiyeceklerdir. Aynı zamanda salgın nedeniyle dezenfekte edilmesi kolay, kabukları soyulabilir sebzeler olduğundan da bağışıklık açısından risk teşkil etmeyecektir.