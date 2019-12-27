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  4. Oruç tutmanın faydaları nelerdir? ABD'li bilim insanları açıkladı

Oruç tutmanın faydaları nelerdir? ABD'li bilim insanları açıkladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Oruç tutmanın faydaları üzerine ABD'li bilim insanlarından önemli açıklamalar geldi. Uzmanlar, günün 16-18 saatinde yemekten uzak durmak veya haftada belirli aralıklarla oruç tutmanın ömrü uzattığını ve birçok hastalığı engellediğini tespit etti.

Oruç tutmanın faydaları nelerdir? ABD'li bilim insanları açıkladı

New England Tıp dergisinde çıkan bir makalede, günün 6-8 saatinde gıda tüketip geri kalan 16-18 saatinde yemekten uzak durmanın, birçok hastalığı engellemenin yanı sıra kan basıncını düşürdüğü ve ömrü uzattığı tespiti yapıldı.

HÜCRE SAĞLIĞINI KORUYOR

Orucun obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde bir metot olarak önerilebileceği vurgulanan makalede, bunun için "günlük sınırlı tüketim" ve "haftada 2 gün oruç tutma" olarak 2 yöntem ortaya konuluyor. İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere dayanan çalışma, belirli aralıklara oruç tutmanın metabolizmada yenilenmeyi sağladığı için hücre sağlığını olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

Makalede yer alan tespitler arasında, orucun insülin direncini artırması nedeniyle diyabete iyi geldiği de yer alıyor.

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