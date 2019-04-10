'Örümcek adam' çetesi yakalandı

Kocaeli’de farklı ilçelerde balkonlara tırmanarak girdikleri 10 ayrı evde hırsızlık yaptığı iddia edilen “Örümcek Adam” çetesi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre 27 Mart 6 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’nin Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde 10 ayrı eve balkonlardan tırmanarak giren 4 şahıs, evlerdeki çok sayıda ziynet eşyası, televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve evlerden aldıkları anahtar ile 80 bin TL değerindeki otomobili çalarak gözden kayboldular. Meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında mağdur olan vatandaşların ihbarı üzerine İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı.

Çevre binalardaki güvenlik kameraları, mobese ve PTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasına ulaşarak olaya karışan şahısların İstanbul’dan gelen V.S.(20), A.Y.(22), Z.G.(25) ve E.A.(18) olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri “Örümcek Adam” operasyonu ile 4 şüpheliyi, İstanbul Maltepe’de hırsızlığa karıştıkları araç içerisinde kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramalarında ise çaldıkları otomobilin anahtarı ele geçirildi.