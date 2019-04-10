Mynet Trend

'Örümcek adam' çetesi yakalandı

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 10.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

İstanbul’dan geldikleri Kocaeli’de balkondan tırmanarak 10 ayrı adreste hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli, “Örümcek Adam” operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin düz duvara tırmanarak balkonlardan eve girme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'Örümcek adam' çetesi yakalandı

Kocaeli’de farklı ilçelerde balkonlara tırmanarak girdikleri 10 ayrı evde hırsızlık yaptığı iddia edilen “Örümcek Adam” çetesi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre 27 Mart 6 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’nin Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde 10 ayrı eve balkonlardan tırmanarak giren 4 şahıs, evlerdeki çok sayıda ziynet eşyası, televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve evlerden aldıkları anahtar ile 80 bin TL değerindeki otomobili çalarak gözden kayboldular. Meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında mağdur olan vatandaşların ihbarı üzerine İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı.

Çevre binalardaki güvenlik kameraları, mobese ve PTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasına ulaşarak olaya karışan şahısların İstanbul’dan gelen V.S.(20), A.Y.(22), Z.G.(25) ve E.A.(18) olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri “Örümcek Adam” operasyonu ile 4 şüpheliyi, İstanbul Maltepe’de hırsızlığa karıştıkları araç içerisinde kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramalarında ise çaldıkları otomobilin anahtarı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI İLE FİRARİ OLARAK ARANDIĞI BELİRLENDİ

Kocaeli Emniyeti İzmit Asayiş Müdürlüğüne getirilen şahısların yapılan incelemelerinde çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, V.S.’nin 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, E.A.’nın ise 3 yıl 1 ay ve A.Y.’nin de kesinleşmiş hapis cezaları ile cezaevi firarisi olarak arandıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

ÖRÜMCEK ADAM GİBİ BİNALARA TIRMANDILAR

Öte yandan Şüphelilerin düz duvara tırmanarak balkonlardan eve girme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde akşam saatlerinde kullandıkları araç ile evlerin önüne gelen şahıslar, çevre kontrolünün ardından boş olarak belirledikleri evlere, bina duvarından balkona tırmanarak girmeleri ve daha sonra da aldıkları eşyalar ile inerek kaçtıkları anlar yer alıyor.

(İHA)

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendiİstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi
Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Örümcek Adam hırsızlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

Fotoğraflar az önce geldi! Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!

Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!

Otomobilin çarptığı liseli yaralıya ıslanmasın diye şemsiye tuttular

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü!

Kız çocuğuna cinsel istismar davasında, kuzene 8 yıl 4 ay hapis

6 yıl boyunca...Cinsel istismar böyle ortaya çıktı!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

Tam 40 metre! Saniyeler içinde tükendi

İstanbul'da kendisine polis süsü veren şüpheli yakalandı

Polisten kaçmak için öyle bir yöntem buldu ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.