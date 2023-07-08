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Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu ve oyuncuları! Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film detayları

08.07.2023 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu ve oyuncuları filmin ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte merak edildi. Milyonlarca büyüklükteki bir izleyici kitlesine sahip olan film, yayınlandığı her dönemde ilgiyle takip ediliyor. Peki, Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film detayları ve 8 Temmuz ATV yayın akışı...

Örümcek Adam Eve Dönüş filmi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Aksiyon sevenlerin merakla beklediği Örümcek Adam Eve Dönüş filmi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak. Filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu, oyuncuları ve ATV yayın akışı bugün ile ilgili detaylar...

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ FİLMİ KONUSU

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan Peter, kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan Peter, bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'in aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter'in kendini gösterme fırsatı çıkacak ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır.

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ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ OYUNCULARI

Zendaya
Laura Harrier
Marisa Tomei
Tony Revolori
Jacob Batalon
Tyne Daly
Jon Favreau
Abraham Attah
Michael Mando
Jennifer Connelly
Angourie Rice

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8 TEMMUZ ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Küçük Kadınlar (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş (Yabancı Sinema)
22:30 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)
00:40 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)
02:50 Vermem Seni Ellere
05:50 Bir Küçük Gün Işığı

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