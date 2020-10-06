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OSB personeline ‘satın alma süreci’ eğitimi

TOKAT HABERLERİ  | 06.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Tokat’ta, Organize Sanayi Bölgelerinde görevli muhasebe personeline ‘satın alma süreçlerinde kamu düzeni ve etik kurallar uyum eğitimi’ verildi.Tokat Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile eğitim çalışması yapıldı.

OSB personeline ‘satın alma süreci’ eğitimi

Tokat’ta, Organize Sanayi Bölgelerinde görevli muhasebe personeline ‘satın alma süreçlerinde kamu düzeni ve etik kurallar uyum eğitimi’ verildi.
Tokat Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile eğitim çalışması yapıldı. Eğitim çalışmalarına, Tokat merkezle birlikte Turhal, Niksar, Erbaa ve Zile ilçe OSB Müdürlüklerinde çalışan muhasebe personeli katıldı. Uzman danışman Mehmet Recep Erçin, tarafından düzenlenen seminerde katılımcılara satın alma süreçlerinde kamu düzeninin oluşturulması, kamu alımlarında oluşan etik kuralların organize sanayi bölgelerinde uygulanarak şeffaf bir alım süreci oluşturulmasına dair eğitim çalışması yapıldı. Ayrıca katılımcılara satın alma düzeni için oluşturulan bulut tabanlı yazılım eğitimi verildi.
Erçin, OSB’lerde sürekli şikayet konusu olan alımların kamu düzeninde şeffaf bir alımın nasıl yapılacağı ve bu düzende alımın okunabilirliğinin artırılması kapsamında eğitim verildiğini kaydetti.

OSB personeline ‘satın alma süreci’ eğitimi

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Bahardalı Eczanesi
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Hızır Eczanesi
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Zile
Almus Eczanesi
Almus
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