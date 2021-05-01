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OSB Teknik Koleji transferlere başladı

01.05.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 2021-2022 sezonu öncesi transfer çalışmalarına başladı.

OSB Teknik Koleji transferlere başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.Ligi'nde yoluna devam edecek olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji yeni sezon öncesi iç transferde Ünzile Nur Cansız ile yeniden anlaştı.

1.81 boyundaki 1999 doğumlu orta oyuncu Ünzile Nur Cansız yeni sezonda da turuncu-siyahlı formayı giyecek.

Yuvada kaldığı için çok mutlu olduğunu belirten Ünzile Nur Cansız, "Burada başarılı bir sezon geçirdim, sıcak bir aile. Yuvada kaldığım için çok mutluyum. Bu şehre şampiyonluk yaşatmak istiyoruz, her şey çok güzel olacak" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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