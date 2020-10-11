YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. OSB Teknik Koleji yenildi

OSB Teknik Koleji yenildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.10.2020 16:13 | Son Güncelleme

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı lige mağlubiyetle başladı.2020-2021 Sigorta Shop Kadınlar 1.Ligi B Grubu 1.hafta karşılaşmasında Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı ile Bolu Belediyespor Voleybol takımları karşı karşıya geldi.Organize Sanayi Bölgesi spor salonunda oynanan karşılaşmada Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı rakibine sahasından 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

OSB Teknik Koleji yenildi

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı lige mağlubiyetle başladı.
2020-2021 Sigorta Shop Kadınlar 1.Ligi B Grubu 1.hafta karşılaşmasında Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı ile Bolu Belediyespor Voleybol takımları karşı karşıya geldi.
Organize Sanayi Bölgesi spor salonunda oynanan karşılaşmada Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı rakibine sahasından 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ligin 1.haftasında evinde oynadığı maçta Bolu Belediyespor’a 3-0 mağlup olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol ilk mağlubiyetini aldı.
Rakibi karşısında üç sette de etkisiz kalan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı ilk seti 14-25 ikinci seti 19-25 ve üçüncü seti 16-25 kaybetti. Rakibi karşısında set alamayarak mağlup olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldüDüğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldü
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayserispor’un geleceği minikler
Kayserispor’un geleceği minikler
Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
05:15
Sabah
06:36
Öğle
12:30
İkindi
15:40
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazar

Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gamze Güney Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hayat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.