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Oscar Cabezas, Falcao'nun yanına Galatasaray'a geliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.08.2020 08:44 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir transferi daha bitirmek üzere. Sarı-kırmızılıların, 23 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Oscar Cabezas ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Galatasaray scout ekibinin takip ettiği Kolombiyalı savunma oyuncusu Oscar Cabezas, Aslan olmak üzere.

Oscar Cabezas, Falcao'nun yanına Galatasaray'a geliyor

Kolombiyalı El Deportivo'nun aktardığı habere göre, genç futbolcunun Radamel Falcao ile aynı takımda forma giyecek. Son dönemde yapılan görüşmelerin ardından Cabazes'in Galatasaray'a transferinde anlaşma sağlandı.

Kolombiya'dan teklifler alan Oscar Cabazes'in kariyerine Avrupa'da devam edeceği ve Galatasaray'da forma giymek istediğini menajerine ilettiği kaydedildi.

23 yaşındaki Kolombiyalı stoper, futbola ülkesi takımlarından Club Juanito Moreno'da başladı. Brezilya takımlarından Atletico Paranaense'nin dikkatini çeken Oscar Cabezas, daha sonra CA Rosario ve Patriotas takımlarında forma giydi.

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