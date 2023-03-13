Oscar Ödül Töreni'nde tokat göndermesi! Will Smith'in attığı tokadı anımsatan Jimmy Kimmel yine rahat durmadı: Beşlik çaktı!

2023 Oscar Ödül Töreni sosyal medyada gündem oldu. 1929 yılından bu zamana dek Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin her sene verdiği ödüllerin 95'incisi Los Angeles'ta bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirildi. Geceye, Jimmy Kimmel'ın Will Smith - Chris Rock olayına yaptığı gönderme damga vurdu.

TOKATSIZ BİTEN OSCAR ÖDÜL TÖRENİ'Nİ BÖYLE KUTLADI

Oscar ödülleri sahiplerini buldu. 2023 Oscar Ödül Töreni'ninde En İyi Film Ödülü, "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin oldu. 7 dalda Oscar'a uzanan film geniş yankı uyandırırken gecenin en çok konuşulan isimleri arasında ise ünlü komedyen Jimmy Kimmel yer aldı.

Geçtiğimiz yılki törende yaşanan tokat olayına ve Will Smith ile Chris Rock'a atıfta bulunan Jimmy Kimmel, programın sorunsuz tamamlanması üzerine yayını Cocaine Bear'a beşlik çakarak kapattı.

WILL SMITH'TEN TOKAT YİYEN CHRIS ROCK NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRMIŞTI

Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran olay geçtiğimiz yıl gerçekleşmişti. Will Smith, eşiyle ilgili şaka yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.

"En İyi Belgesel" ödülünü sunan Chris Rock, Will Smith'in hastalık sebebiyle saçları dökülen eşi Jada Pinkett Smith'i, Demi Moore'un "GI Jane" filmindeki görünüşüyle kıyaslayıp "devam filminde oynamasını" önererek şaka yapmıştı.

"KARIMIN ADINI AĞZINDAN UZAK TUT!"

Daha sonra sahneye gelen Will Smith, Chris Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzından uzak tut." ifadesini kullanmıştı.

