Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank ikiz bebek bekliyor

Kariyerine iki Oscar ödülü sığdıran ABD’li oyuncu Hilary Swank, hamile olduğunu duyurdu. 48 yaşındaki oyuncu, katıldığı Good Morning America adlı programda ilk defa hamile olarak görüntülendi.

"HEP İSTEDİĞİM BİR ŞEYDİ"

Philip Schneider ile ikizleri olacağını duyuran Oscarlı oyuncu “Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi anne olacağım. Hem de bir değil, iki çocuk annesi olacağım” dedi.

2016 yılında birlikteliklerini ilan eden Swank ve Schneider çifti, 2018 yılında dünyaevine girmişti.



Swank, Milyon Dolarlık Bebek (2004) ve Erkekler Ağlamaz (1999) ile Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.



Oyuncu şu sıralar, son dizi projesi Alaska Daily ile gündemde. Dizi, Alaska'da bir gazetede çalışmaya başlayan Eileen adlı gazetecinin hayatında yeni bir başlangıç yapmasını konu alıyor.

