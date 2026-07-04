Osimhen'den Okan Buruk'a sürpriz telefon!

Victor Osimhen'imn gelecek sezonda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilirken, Nijeryalı golcüden sürpriz bir telefon geldi.

OKAN BURUK'U ARADI

Atletico Madrid ve Suudi Arabistan’dan Al Hilal’in ciddi şekilde ilgilenip bonservisi için 125 milyon avroyu gözden çıkardığı söylenen golcü oyuncu, teknik direktör Okan Buruk’a açtığı telefonla Galatasaray'a olan bağlılığını gösterdi.

PARA İKİNCİ PLANDA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, tatilde olan Victor Osimhen iki gün önce hocası Okan Buruk’u aradı ve yeni sezon planlamasına dair bilgi aldı. Yeni sezon kampına katılacak olan transferin gözde ismi cazip tekliflere rağmen paranın ikinci planda olduğunu gösterdi.

Buruk’tan takım planlaması ve kampa yönelik bilgiler alan Osimhen’in yeni sezona yönelik heyecanı, odaklanması ve sorumluluk duygusunu gösteren bu tavrı Hoca’yı da çok mutlu etti.

G.SARAY TAKİPTE: UGOCHUKWU YOKLAMASI

Sarı kırmızılılar, orta saha rotasyonu için İngiltere pazarında. Championship ekiplerinden Burnley’de forma giyen 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu takibe alındı. Yönetim oyuncunun durumunu sordu. Satın alma opsiyonu ile kiralama önerisi de götürüldü ancak kulübü öncelikli hedeflerinin bonservisiyle satmak olduğunu bildirdi. Görüşmeler devam ediyor.