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Osimhen'den veda eder gibi paylaşım! Galatasaray'ın gündemini bir anda değiştirdi... Taraftar ayaklanmış durumda!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.01.2025 07:41
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Galatasaray'ın tüm dünyada ses getiren transferi Victor Osimhen, kısa sürede taraftarla kurduğu muhteşem bağ ile en sevilen oyunculardan biri haline gelirken, Nijeryalı'nın son yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Osimhen'den veda eder gibi paylaşım! Galatasaray'ın gündemini bir anda değiştirdi... Taraftar ayaklanmış durumda!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sansasyonel transferi Victor Osimhen, Türkiye'ye gelişiyle tüm dünyada manşet olurken attığı gollerin yanında karakteriyle de kısa sürede taraftarın gönlüne taht kurmayı başardı.

YÖNETİCİLER YALANLAMIŞTI

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Nijeryalı golcü için ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar'a veda edecek yönünde söylentiler ortaya atılsa da Galatasaraylı yöneticiler bu durumu yaptıkları açıklamalarla yalanlamıştı.

Kendisinin de her fırsatta sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söyleyen Nijeryalı forvet için sürekli transfer haberleri de gündeme gelirken, Osimhen Sarı-Kırmızılılar'ı korkutan bir paylaşımda bulundu.

VEDA GİBİ PAYLAŞIM

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Golcü oyuncu, Galatasaray'ın kendisini transfere ettiği gün, taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaştı.

'AYRILIYOR MU?'

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Golcü futbolcunun bu paylaşımı kafalarda soru işaretleri oluşturdu ve "Ayrılıyor mu?" yorumları yapılmasına neden oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika galatasaray Osimhen
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