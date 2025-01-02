Osimhen'den veda eder gibi paylaşım! Galatasaray'ın gündemini bir anda değiştirdi... Taraftar ayaklanmış durumda!

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Victor Osimhen, Türkiye'ye gelişiyle tüm dünyada manşet olurken attığı gollerin yanında karakteriyle de kısa sürede taraftarın gönlüne taht kurmayı başardı.

YÖNETİCİLER YALANLAMIŞTI

Nijeryalı golcü için ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar'a veda edecek yönünde söylentiler ortaya atılsa da Galatasaraylı yöneticiler bu durumu yaptıkları açıklamalarla yalanlamıştı.

Kendisinin de her fırsatta sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söyleyen Nijeryalı forvet için sürekli transfer haberleri de gündeme gelirken, Osimhen Sarı-Kırmızılılar'ı korkutan bir paylaşımda bulundu.

VEDA GİBİ PAYLAŞIM

Golcü oyuncu, Galatasaray'ın kendisini transfere ettiği gün, taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaştı.

'AYRILIYOR MU?'

Golcü futbolcunun bu paylaşımı kafalarda soru işaretleri oluşturdu ve "Ayrılıyor mu?" yorumları yapılmasına neden oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...