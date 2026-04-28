Osimhen'e İtalya'dan hukuki darbe! Mercedes şikayet etmiş

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, İtalya’dan gelen şok bir hukuk haberiyle sarsıldı. İtalyan basınının önde gelen mecraları Corriere dello Sport, La Repubblica ve Il Giorno tarafından paylaşılan bilgilere göre, Nijeryalı yıldız hakkında Napoli döneminden kalma bir borç krizi nedeniyle resmi makamlara şikayette bulunuldu.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, Napoli’de forma giydiği 2023 yılına ait bir araç kiralama davası nedeniyle İtalyan polisine şikayet edildi. Mercedes-Benz’in, 90 bin euroluk ödenmemiş borç ve iade edilmeyen araç nedeniyle yıldız futbolcu hakkında inceleme başlattığı iddia edildi.

90 BİN EUROLUK BORÇ İDDİASI

İtalyan basınında yer alan Crescenzago karakolu tutanaklarına göre; Victor Osimhen, 2023 yılında Napoli’de oynadığı süreçte hibrit motorlu bir Mercedes GLE model araç için kiralama sözleşmesi yaptı. Ancak ilgili şirketin iddiasına göre futbolcu, araç taksitlerini ödemedi ve biriken borç toplamda 90 bin euroya ulaştı.

"ANAHTARLARI TESLİM ETMEDİ"

Şikayet dilekçesindeki bir diğer çarpıcı ayrıntı ise aracın iadesiyle ilgili. Sözleşme süresi dolmasına rağmen Osimhen’in aracın anahtarlarını teslim etmediği ve aracın halen geri alınamadığı öne sürüldü. Bu durum üzerine Mercedes-Benz’in, yıldız futbolcuyu resmi makamlara ihbar ettiği belirtildi.

RESMİ İNCELEME BAŞLATILDI

Avrupa basınında geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından İtalyan kolluk kuvvetlerinin (Carabinieri) konuyla ilgili tahkikat başlattığı yazıldı. Galatasaray’ın gol makinesi Osimhen’den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, davanın oyuncunun İtalya ile olan hukuki bağlarını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.