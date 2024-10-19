Osimhen'in jeneriklik golüne Rıdvan Dilmen'den olay sözler!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Cimbom, liderliğini de sürdürdü. Mücadele sonrası HT Spor ekranlarından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, Osimhen'in golü için yapılan VAR kontrolünün uzun sürmesine bağlı olarak hakemlere tepki gösterdi.

GOL KARARI 3 DAKİKA SONRA GELDİ

Karşılaşmanın 78.dakikasında oyuna dahil olan Victor Osimhen, duraklama dakikalarında jeneriklik bir röveşata golüne imza attı. Filelere gönderdiği top tam 3 dakikalık bir VAR kontrolü sonrası geçerlilik kazandı.

''BU POZİSYON BENİM OYUNCULUK YILLARIMDA...''

Rıdvan Dilmen, ''Bu gol üç dakika falan izlenmez. Rivadaki VAR ve AVAR hakemleri gitti geldi. Kafaları verip vermemek arasında kaldı. Ofsayttır veya değildir. Bu pozisyon benim oyunculuk yıllarımda ofsayttı.''dedi.