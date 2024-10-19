SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Osimhen'in jeneriklik golüne Rıdvan Dilmen'den olay sözler!

Osimhen'in jeneriklik golüne Rıdvan Dilmen'den olay sözler!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.10.2024 21:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın son dakikalarında jeneriklik bir gole imza atan Victor Osimhen'in golü için hakemlere serzenişte bulundu.

Osimhen'in jeneriklik golüne Rıdvan Dilmen'den olay sözler!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Cimbom, liderliğini de sürdürdü. Mücadele sonrası HT Spor ekranlarından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, Osimhen'in golü için yapılan VAR kontrolünün uzun sürmesine bağlı olarak hakemlere tepki gösterdi.

GOL KARARI 3 DAKİKA SONRA GELDİ

amd

Karşılaşmanın 78.dakikasında oyuna dahil olan Victor Osimhen, duraklama dakikalarında jeneriklik bir röveşata golüne imza attı. Filelere gönderdiği top tam 3 dakikalık bir VAR kontrolü sonrası geçerlilik kazandı.

''BU POZİSYON BENİM OYUNCULUK YILLARIMDA...''

Screenshot_12

Rıdvan Dilmen, ''Bu gol üç dakika falan izlenmez. Rivadaki VAR ve AVAR hakemleri gitti geldi. Kafaları verip vermemek arasında kaldı. Ofsayttır veya değildir. Bu pozisyon benim oyunculuk yıllarımda ofsayttı.''dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hakem Rıdvan Dilmen galatasaray Victor Osimhen
En Çok Okunan Haberler
'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili gerçekleri anlattı: "3 Bakanlık gizli bir şekilde operasyonu başlattı"

'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili gerçekleri anlattı: "3 Bakanlık gizli bir şekilde operasyonu başlattı"

Victor Osimhen'den jeneriklik röveşata!

Victor Osimhen'den jeneriklik röveşata!

Gündem olan başsavcı ilk kez konuştu, telefon numaraları o isme ait çıktı

Gündem olan başsavcı ilk kez konuştu, telefon numaraları o isme ait çıktı

Aslan'dan üç gol, 3 puan!

Aslan'dan üç gol, 3 puan!

Avrupa'da bir numara! Bu sene 15. kez...

Avrupa'da bir numara! Bu sene 15. kez...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.