Osimhen'in menajerinden Galatasaray yönetimine telefon! Daha devre arasına bile gelmeden Türkiye'ye geliyor...

Osimhen'in menajeri Roberto Calenda, Galatasaray'dan randevu talep etti. Napoli'de adeta futbola küsen Nijeryalı golcünün son durumu hakkında konuşmak isteyen Roberto Calenda, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek.

GALATASARAY'A TEŞEKKÜR EDECEK

Osimhen'in yeniden futbola bu kadar mutlu şekilde dönmesinden bir hayli hoşnut olan Roberto Calenda, Galatasaray yönetimine özel bir teşekkür etmek için İstanbul'a gelecek.

3 MAÇTA 3 ASİST

Sarı-kırmızılı formayla henüz gol sevinci yaşayamayan Osimhen, çıktığı 3 maçta 3 asist yaparak takımına katkı sağladı.