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Osimhen'in menajerinden Galatasaray yönetimine telefon! Daha devre arasına bile gelmeden Türkiye'ye geliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.09.2024 10:58
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Napoli'den Galatasaray'a kiralanarak dünya futbolunda büyük sürpriz olarak nitelendirilen Osimhen transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı oyuncunun menajerinin Galatasaray'a telefon açarak İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Osimhen'in menajerinden Galatasaray yönetimine telefon! Daha devre arasına bile gelmeden Türkiye'ye geliyor...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Osimhen'in menajeri Roberto Calenda, Galatasaray'dan randevu talep etti. Napoli'de adeta futbola küsen Nijeryalı golcünün son durumu hakkında konuşmak isteyen Roberto Calenda, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek.

GALATASARAY'A TEŞEKKÜR EDECEK

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Osimhen'in yeniden futbola bu kadar mutlu şekilde dönmesinden bir hayli hoşnut olan Roberto Calenda, Galatasaray yönetimine özel bir teşekkür etmek için İstanbul'a gelecek.

3 MAÇTA 3 ASİST

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Sarı-kırmızılı formayla henüz gol sevinci yaşayamayan Osimhen, çıktığı 3 maçta 3 asist yaparak takımına katkı sağladı.

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galatasaray Victor Osimhen Osimhen
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