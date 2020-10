OSKİ, engel dinlemiyor

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi(OSKİ), coğrafi yapısı nedeni ile araçların gitmekte zorlandığı alanlara ulaşmak için tüm imkanlar zorluyor. Ekipler, yüksek kesimlerde su problemlerine çözüm bulmak için araçların çıkamadığı alanlara traktör römorkuyla ulaşıyor.

OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Genel Müdür Yardımcısı Doğangün Çiftlik ve teknik personel, herkesin hafta sonu tatili yaptığı bir zamanda Kumru ilçesi Fizme Mahallesi’nin içme suyu rezervini artıracak su alma yapısı inşasını incelemek için ilçeye gitti. Genel Müdür Us ve beraberindeki ekip, arazi aracıyla belli bir noktaya kadar geldi. Su kaynağına ulaşmak için araç yolunun olmadığını gören ekip, bu kez traktör römorkuyla çıktı. Genel Müdür Us ve beraberindeki ekip, su alma yapısındaki gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Kabataş, Fatsa, Gürgentepe ilçelerine de giderek çalışmaları denetledi.



PARTNER Soner Sarıkabadayı evlendi