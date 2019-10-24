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Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' tablosu satıldı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' tablosu 1 milyon 770 bin 300 euro'ya satıldı!

Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' tablosu satıldı!

Ressam Osman Hamdi Bey’in 19’uncu yüzyıla ait olan ‘İstanbul Hanımefendisi’ adlı eseri, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki açık artırmada 1 milyon 770 bin 300 Euro'ya alıcı buldu.

Dünyaca ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' isimli eseri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Dorotheum Sanat Galerisi'nde düzenlenen müzayede salonunda açık artırmayla satışa sunuldu. Sanatçının eserine, dünyanın çeşitli bölgelerinden sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Tabloya sahip olabilmek için çok sayıda sanatsever kıyasıya bir rekabete girdi.

KİMLİĞİ AÇIKLANMAYAN BİR SANATSEVER ALDI

Açık artırma sonucunda 19’uncu yüzyıla ait olduğu ve ressamın seçkin tablolarından biri olan ‘İstanbul Hanımefendisi’ adlı eser, 1 milyon 770 bin 300 euroya (yaklaşık 11 milyon 300 bin lira) alıcı buldu. Bu satışın, 2019 yılı içinde bu müzayede salonunda en yüksek fiyata satılan eser olduğu ifade edildi. tablonun müzayedeye telefonla bağlanan ve kimliği açıklanmayan bir sanatsever tarafından satın alındığı öğrenildi.

BİR BİR SATILIYORLAR

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Öte yandan, yine Osman Hamdi Bey’e ait 129 yıllık Yeşil Cami’de Kuran Dersi tablosu daha yeni 4 milyon 640 bin sterline yaklaşık 35 milyon liraya, 'Kur’an Okuyan Kız' adlı tablo da Eylül ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan müzayedede, 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin Türk Lirası) satılmıştı.

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Osman Hamdi Bey ünlü ressam müzayede açık arttırma İstanbul Hanımefendisi

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