Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' tablosu satıldı!

Ressam Osman Hamdi Bey’in 19’uncu yüzyıla ait olan ‘İstanbul Hanımefendisi’ adlı eseri, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki açık artırmada 1 milyon 770 bin 300 Euro'ya alıcı buldu.

Dünyaca ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' isimli eseri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Dorotheum Sanat Galerisi'nde düzenlenen müzayede salonunda açık artırmayla satışa sunuldu. Sanatçının eserine, dünyanın çeşitli bölgelerinden sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Tabloya sahip olabilmek için çok sayıda sanatsever kıyasıya bir rekabete girdi.

KİMLİĞİ AÇIKLANMAYAN BİR SANATSEVER ALDI

Açık artırma sonucunda 19’uncu yüzyıla ait olduğu ve ressamın seçkin tablolarından biri olan ‘İstanbul Hanımefendisi’ adlı eser, 1 milyon 770 bin 300 euroya (yaklaşık 11 milyon 300 bin lira) alıcı buldu. Bu satışın, 2019 yılı içinde bu müzayede salonunda en yüksek fiyata satılan eser olduğu ifade edildi. tablonun müzayedeye telefonla bağlanan ve kimliği açıklanmayan bir sanatsever tarafından satın alındığı öğrenildi.