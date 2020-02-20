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OSMAN KAVALA'NIN İFADESİNE DHA ULAŞTI

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.02.2020 19:20 | Son Güncelleme

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz soruşturması kapsamında mahkemece tutuklanan Osman Kavala'nın ifadesine DHA ulaştı.

-Henry Barkey ile görüşmeleri soruldu, birçoğunu 'hatırlamıyorum' dedi

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz soruşturması kapsamında mahkemece tutuklanan Osman Kavala'nın ifadesine DHA ulaştı. Sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişimiyle de bağlantısı olduğu değerlendirilen eski CIA danışmanı Henry J. Barkey ile aynı tarihlerde, aynı yerlerde olduğuna ilişkin yapılan tespitler sorulan Kavala, bazı görüşmeleri hatırlamadığını söyledi. Kavala “Bana sormuş olduğunuz tarihte Henry J. Barkey ile bir görüşme yaptığımı hatırlamıyorum. Bu konuda ajandamı ve maillerimi kontrol etmeliyim" yanıtı verdi.
Gezi davasında hakkında beraat ve tahliye kararı verilen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan Osman Kavala, FETÖ'nün darbe girişimiyle bağlantısı olduğu değerlendirilen eski CIA danışmanı Henry J. Barkey ile olan görüşmeleri soruldu. Kavala birçok görüşmeyi hatırlamadığını, maillerini ve ajandasını kontrol etmesi gerektiğini söyledi. DHA'nın ulaştığı bilgilere göre Kavala, Barkey'i “akademisyen ve Türkiye üzerinde çalışan bir düşünce kuruluşunun yöneticisi" olarak tanıdığını söyledi. Barkey ile yakın ilişkisi olmadığını ifade eden Kavala, kahve sohbeti yaptıklarını ileri sürdü.

Kavala'nın sorgusunda öne çıkan kısımlar şöyle:
"15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde Büyükada'da bulunan bir otelde yapılan toplantıya katıldığı tespit edilen Henry J. Barkey isimli şahsı tanır mısınız? Tanıyorsanız hangi tarihlerde nerede görüştünüz?'
Henry J. Barkey'i tanıyorum. Kendisiyle 2000 yılından beri tanışıyoruz. Kendisiyle İstanbul'da düzenlenen birkaç uluslararası toplantıda bir araya geldik. İstanbul Forum isimli panel konferansı örnek verebilirim. Bu ve benzeri konferans tarzı geniş katılımlı toplantılar bölgedeki ekonomik, siyasi, demokratik gelişmelerle ilgili sunumlar ve bilgi paylaşımı formatında olmaktadır. Genel olarak bu toplantıların tamamının tarihlerini hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla kendisiyle en son 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen konferansta karşılaşmıştık. Henry J. Barkey akademisyen ve Türkiye üzerinde çalışan bir düşünce kuruluşunun yöneticisidir. Bu konferanslar dışında kendisiyle yakın bir ilişkim olmamıştır."

“TESADÜFEN KARŞILAŞTIM"
Kavala Barkey ile bir araya geldiğinde kahve sohbetleri yaptıklarını ileri sürerek şunları söyledi: “Toplantılar vesilesiyle bir araya geldiğimizde kahve sohbetlerimiz oldu. Henry J. Barkey ile 18 Temmuz 2016 tarihinde akşam yemeği için gittiğim Karaköy Lokantasında tesadüfen karşılaştım. Ben o akşam kültürel miras konusunda uzman olan Prof. Christina Maranci ve Prof. Scoot Redford ile yemek yiyordum. 15/16 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen Unesco toplantısında Ani'nin dünya kültür mirası listesinde kabul edilmesi ve Ani ile ilgili uluslararası bir sergi yapılmasını görüştük. Henry J. Barkey lokantaya girdiği zaman kendisiyle selamlaştık. Onu misafirlerimle tanıştırdım ancak kendisi bizimle birlikte oturmadı. Kiminle oturduğunu hatırlamıyorum. Lokantada aynı akşam Kültür Üniversitesi'nde çalışan TESEV'deki çalışmalarından tanıdığım akademisyen Sylvia Tiryaki de başka bir masada oturuyordu. Onunla da selamlaştık. Bunların dışında Prof. Christina Maranci ve Scoot Redford ile anılan tarihte yapılan görüşmemiz önceden planlanmıştı. Bununla ilgili mail yazışmalarımız mevcut olup savcılık aşamasında bu delilleri sunacağız.

“HATIRLAMIYORUM MAİLLERİME BAKMAM LAZIM"
Kavala'ya 20 Ocak 2015 tarihinde Henry J. Berkay ile yaptığı görüşme soruldu. Ancak Kavala “Bana sormuş olduğunuz tarihte Henry J. Barkey ile bir görüşme yaptığımı hatırlamıyorum. Bu konuda ajandamı ve maillerimi kontrol etmeliyim. Daha sonrasında net bir cevap verebilirim" yanıtını verdi. Osman Kavala 9 Mart 2016 tarihinde yine Barkey ile yaptığı görüşmeyle ilgili soruya da “Hatırlamıyorum ajanda ve maillerimi kontrol ettikten sonra cevap verebilirim" yanıtını verdi.

“TELEFON SİNYALLERİNİN YARATTIĞI YANLIŞ ALGI OLABİLİR"
Kavala yine 18 Temmuz 2016 tarihinde Barkey ile Şişli'de bulunan MENKA A.Ş. isimli iş yerinde yaptığı görüşmeyi de hatırlamadığını söyledi. Kavala “Görüşme yaptığımı hatırlamıyorum ancak bizim ofis Elmadağ Divan kavşağındaki oteller bölgesine yakın bir noktada. Bu nedenle bu otellerin birinde herhangi bir sebeple bulunan şahıslarla ile aynı ortamda bulunduğumuz şeklinde telefon sinyallerinin yaratmış olduğu yanlış bir algı oluşmuş olabileceğini düşünmekteyim."

"DİYARBAKIR'DA DA BİR ARAYA GELDİĞİMİZİ HATIRLAMIYORUM"
Soruşturma kapsamında Kavala ile Barkey'in Diyarbakır'da da görüştükleri tespiti yapılarak soruldu. Kavala'ya “27 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır'da bulunduğunuz belirlendi. Henry J. Barkey'in de iki gün sonra yani 30 Haziran'da Diyarbakır'da olduğu tespit edildi. Yaptığınız görüşmeyi, Diyarbakır ziyaretiniz sebebini anlatır mısınız" şeklinde soruldu. Kavala soruya şu yanıtı verdi: “27 Haziran 2016 tarihinde Anadolu Kültür'den bazı arkadaşlarla Diyarbakır'da ziyaret gerçekleştirdik. Anadolu Kültür 2002 yılından beri sanat kültür alanında çalışmaktadır ve bir ofisi vardır. Bu tarihteki ziyaretimizde de daha önce beraber çalıştığımız Disa ve Mezopotamya Vakfı ile oradaki sanatçılarla görüşmeler yaptık. Bu kuruluşlarla Diyarbakır'da sanat kültür alanında yapılabilecek projelerle ilgili görüştük. 28 Haziran 2016 tarihinde Henry J. Barkey ile bir araya geldiğimizi hatırlamıyorum. Muhtemelen kendisiyle daha önce belirttiğim gibi bizim ofisin yakınında bulunan otellerin birinde kaldığı için sinyal kaynaklı böyle bir algı oluşmuş olabilir. Aynı şekilde 30 Haziran 2016 tarihinde de ben yokken Diyarbakır'da benim kalmış olduğum otelde kalmış olabilir. Barkey'in Diyarbakır ziyaretiyle ilgim yok, ne zaman ne amaçla gittiğini bilmiyorum."

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