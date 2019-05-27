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Osman Özköylü: Osmanlıspor nefret edilen, dışlanan bir takım

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 27.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde, Gazişehir Gaziantep'e penaltılar sonunda elenen Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Böylesine olağanüstü bir maçtan sonra biraz da şansa bağlı olan penaltı atışlarında turu kaybetmek gerçekten üzücü." dedi.

Osman Özköylü: Osmanlıspor nefret edilen, dışlanan bir takım

Spor Toto 1. Lig Play Off yarı final rövanş maçında Gazişehir Gaziantep’e elenen Osmanlıspor Teknik direktörü Osman Özköylü maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Penaltı atışları sonrası turu kaybettikleri için üzüntülü olduğunu ifade eden Osman Özköylü, ”Bugün sahada mücadele eden sahada yüreğini ortaya koyan maçtan önce konuştuğumuz her şeyi fazlasıyla yapan bir Osmanlıspor vardı. Ben onlarla gurur duyuyorum. Rakip çok büyük bütçelerle kurulmuş, hepsi birbirinden deneyimli ve kaliteli oyuncuara sahip bir Gazişehir takımı vardı. Maçın geneline bakınca elle tutulur bir iki pozisyon dahi sayamıyorum. Kalecimizin kurtardı diyebileceğim bir pozisyon dahi yok. Kısacası olağan üstü oynayan bir Osmanlıspor vardı. Ama maalesef penaltılarda kaybettik. Üzgünüz ama çok iyi bir takım kazandık. Maçtan önce yaşadığımız bazı sıkıntılar sebebi ile 4 oyuncumuzu kadro dışı bıraktık. Kadroya girebilecek, katkı sağlayabilecek, değerli ve önemli dört futbolcuyu kadro dışı bıraktık. Finalde Gazişehir ve Hatayspor takımlarına başarılar diliyorum”dedi.

"BİZ DE ARKAMIZDA 10-15 BİN KİŞİYLE OYNAMAYI İSTERDİK"

Kendi içlerinde bazı sorunlar yaşadıklarını söyleyen Özköylü açıklamasına şöyle devam etti;

“Bunları çözme konusunda maalesef başarılı olamadık. Ama özellikle biz geldikten sonra 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik almış, Denizlispor maçını kazanarak lider olmuş bir Osmanlıspor takımı vardı. Ondan sonra kendi içimizde bazı sıkıntılar yaşadık. Bunlar sonuca sahaya mücadeleye yansıdı. Biz maalesef Gazişehir gibi arkasında koca bir şehir olan bir takım değiliz. Bizim Arkamızda belediye yok, valilik yok, binlerce kişi yok. Tribünde görüyorsunuz anca bizim ailemizden eşimiz, dostumuz, komşumuz, ailemizden gelenlerle 300-500 kişi. Bugün fazla seyircimiz vardı. Düşünün Antep’in seyircisi bile bizden fazla. Arkamızda bizi destekleyecek başka etkenler yok. Melih Gökçek başkan olduğu dönemde bazı destekler alabiliyorduk. İşimiz daha rahat olabiliyordu. Ama bu süreçte kendi içimizde bir aile içinde bir takım olduk. Biz de isterdik arkamızda 10-15 bin kişiyle oynayalım. Baktığınızda deplasmanda lider olan bir takım Osmanlıspor. Deplasman maçlarında en fazla puan takım Osmanlıspor. Bu da neyden kaynaklanıyor? Çünkü seyirci önüne gidiyorsunuz. Oyuncu farklı motive oluyor. Oyuncuya oynama şevki geliyor ve neticeye yansıyor. Ama kendi sahamıza geliyoruz cezalıyız gibi. Bir şekilde bunları yaşamak ve katlanmak zorundasınız. Ben Ankara’nın daha fazla Osmanlıspor’a sahip çıkılmasını isterdim. Ama sevilmiyoruz herkesin nefret ettiği dışladığı bir takımız. Neden böyle bilmiyorum. Heşeye rağmen biz mücadelemizi yaptık buraya kadar getirdik ama olmadı.”

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Osmanlıspor Osman Özköylü

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
miietin parasıyla kendilerini tatmin edenler futbol üstünden ceplerini doldurmaya çalışanlar melih götçek gibi nokta nokta nokta kişilerin neyse anlayın artık osmanlı nedir lan bu ülke Türkiye cumhuriyeti daha takım da kalmaz ortada seneye bunlar açık ara küme düşer
Gökçek biz Ankaralılar'ın parasını size veriyordu şimdi musluk kesildi, ağlamalar başladı. Başkent'in takımı #Ankaragücü dür
Spora bu kadar siyaset girerse dediklerin çok normal hocam.
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