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Osmanbükü’nde yol çalışmaları tamamlandı

AYDIN HABERLERİ  | 23.08.2020 09:10 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Osmanbükü’nde yol çalışmasını bitirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Osmanbükü’nde yol çalışmasını bitirdi. Mahalle muhtarı Ali Şahin yapılan yolu çok beğendiklerini söyleyerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın’da ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İncirliova ilçesinin Osmanbükü ve Acarlar mahalleleri arasında yolun yapımı sona erdi ve yol ulaşıma açıldı.
Acarlar’daki hal esnafının, çiftçilerin ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir yol olması nedeniyle hızlı bir çalışma yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, kısa sürede yolu trafiğe açtı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Osmanbükü Mahalle Muhtarı Ali Şahin, “Muhtarlar toplantısında Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na dilekçe halinde yapılması gerektiği konusunda bilgi verdim. Yolumuz gerçekten çok güzel yapıldı” dedi.
Sadece mahalle sakinlerinden değil, dışarıdan gelen misafirlerden de olumlu izlenimler aldıklarını belirten muhtar Şahin, “Köyümüze dışarıdan gelen misafirlerimiz ’köy yolumuz çok güzel, havaalanı gibi olmuş’ diye konuşuyor. Yolun bu kadar geniş olmasından dolayı, E-5 Karayolu gibi oldu, diyoruz. Emeği geçen herkese ve Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na mahallem adına çok teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu.

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