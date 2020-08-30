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Osmancık’ta 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları

ÇORUM HABERLERİ  | 30.08.2020 18:48 | Son Güncelleme

Zafer Bayramı’nın 98.

Zafer Bayramı’nın 98. Yıldönümü Osmancık Kaymakamlığı tören alanında Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı.
Milli mücadele ile üstün gayretlerle kazanılan büyük zafer 30 Ağustos için düzenlenen törende, ilk olarak Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Atatürk Büstü ’ne Çelenk sundu. Ardından Belediye Başkanı Ahmet Gelgör anıta çelenk sundu. Burada ki tören Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve silah arkadaşları adına durulan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile devam etti.
Yapılan törenin ardından Kaymakam Ayhan Akpay ve ilçe protokolü şehitliği ziyaret etti. Asri Mezarlıktaki Şehitliğe yapılan ziyarette Kur’an-ı Kerim okundu ve İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın tarafından dua edildi. Hep birlikte yapılan duanın ardından Kaymakam Akpay ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret etti.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Çorum Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Binevler Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Burcu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurlu Eczanesi
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