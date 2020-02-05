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Osmancık’ta eski hükümet konağı alanı park olacak

ÇORUM HABERLERİ  | 05.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

Osmancık Belediyesi yıkılan eski hükümet konağının yerine morn bir park yapılması için proje hazırlattı.İlçe’de 1949 yılında inşa edilen ve 55 yıl kamu kurumlarına hizmet verdikten sonra 2004 yılında yeni hükümet konağı’nın hizmete girmesiyle 2014 yılına kadar atıl vaziyette duran ve aynı yıl yıkılan eski hükümet konağı’nın alanı için vatandaşların park yapılsın talebi yetkilileri harekete geçirdi.Mevcut alanın dokusu itibari ile yeşil alan için çok uygun bir alan olduğunu söyleyen ilçe halkı uzun zamandır eski hükümet konağı alanının yeşil alan olarak ilçeye kazandırılması için yetkililerden somut adım bekliyordu.

Osmancık Belediyesi yıkılan eski hükümet konağının yerine morn bir park yapılması için proje hazırlattı.
İlçe’de 1949 yılında inşa edilen ve 55 yıl kamu kurumlarına hizmet verdikten sonra 2004 yılında yeni hükümet konağı’nın hizmete girmesiyle 2014 yılına kadar atıl vaziyette duran ve aynı yıl yıkılan eski hükümet konağı’nın alanı için vatandaşların park yapılsın talebi yetkilileri harekete geçirdi.
Mevcut alanın dokusu itibari ile yeşil alan için çok uygun bir alan olduğunu söyleyen ilçe halkı uzun zamandır eski hükümet konağı alanının yeşil alan olarak ilçeye kazandırılması için yetkililerden somut adım bekliyordu. Vatandaşların beklediği adım hazırlanan proje ile atılırken projenin adı “Türk Devletleri Parkı” oldu. Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerine yapılacak projede Türk devletlerinin bayrakları, bilgileri ve asker maketleri, Türk bayrağını simgeleyen kırmızı havuz, kafeterya ve teras, çocuk oyun alanı, kameriye ve banklar, yürüyüş yolları, peyzaj donatıları, alan çevresi boyunca yaklaşık 100 araçlık cep otoparklar, mevcut bitkiler korunarak, ilave bitki ve çiçek çeşitleri bulunacak.

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