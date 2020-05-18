YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Osmancık’ta evi yanan Maraz ailesi yardım bekliyor

Osmancık’ta evi yanan Maraz ailesi yardım bekliyor

ÇORUM HABERLERİ  | 18.05.2020 18:20 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen Maraz ailesi yardımseverlerin desteğini bekliyor.Koyun Baba Mahallesi’nde Özpetek Sitesi 2.

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen Maraz ailesi yardımseverlerin desteğini bekliyor.
Koyun Baba Mahallesi’nde Özpetek Sitesi 2. katta bulunan Ergün Maraz’a ait dairede ramazan ayının 3. günü saat 10.30 sularında elektrik kablosundan kaynaklandığı öğrenilen bir yangın çıktı. Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nün müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma, Osmancık Belediyesi ve hayırseverlerin desteği ile yaralarını sarmaya çalışan 6 kişilik Maraz ailesi, yardımseverlerin desteğini bekliyor.
Çıkan yangından dolayı oluşan sıkıntıları anlatan baba Ergün Maraz, yangının çıkış nedenini televizyon kablosunun yanması ile başladığını belirterek, "3, 6, 9 ve 12 yaşlarında 4 çocuk babasıyım. Gemici Mahallesi’nde fırıncılık yapıyorum. Ramazan’ın 3. günü saat 10.30 sularında evimin yandığını arkadaşımın aramasıyla öğrendim. Yangının çıkma nedeni televizyonun arkasında bulunan fişin yanması. Yangın daha sonra televizyonu patlaması ile büyüyor. Alevler televizyondan koltuğa, koltuktan ise perdeye sıçrıyor ve evin büyük bir bölümü yanıyor. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, kullanılabilir eşyalar kurtarıldı.
Yangın sonrası kaymakamlığımız 2 bin lira maddi para yardımın da bulundu, belediyemizde elektrik tesisatını yeniledi. Yetkililerin ve hayırseverlerin desteğiyle evi belli bir seviyeye getirdik ancak daha birçok eksiğimiz var. Yenilenmesi gereken 3 adet pencere var, evin boyanması gerekiyor, yanan eşyaların yerine konması gerekiyor, imkanlarımız dahilinde yapmaya çalışıyoruz ancak desteksiz bunları yapmamız şuan için mümkün görünmüyor. 6 kişilik ailemin hayırseverlerin desteğine ihtiyacı var.“ şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

Çekirge sokakları yenileniyor

Çekirge sokakları yenileniyor

Çorum Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:14
Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
20:00
Yatsı
21:39

Çorum Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

M.Sinan Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Ünsal Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.