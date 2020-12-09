YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Osmancık’ta kaldırım işgaline belediyeden müdahale

Osmancık’ta kaldırım işgaline belediyeden müdahale

ÇORUM HABERLERİ  | 09.12.2020 18:54 | Son Güncelleme

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaflarla ilgili denetim yaptı.

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaflarla ilgili denetim yaptı. Kaldırımda işgal edilen kısımlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
İlçede cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetimlerini artıran zabıta ekipleri, vatandaşların hakkı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimde bulundu. Denetim kapsamında kaldırımlara ticari mallarını koyan iş yeri sahipleri uyarılarak kaldırımdaki işgaller kaldırıldı.
Belediye zabıta ekipleri denetimler esnasında fiyat etiketleri ve ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

Çorum Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:45
Öğle
12:38
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:46

Çorum Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Binevler Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurbey Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.