Osmancık’ta pandemi denetimi

Çorum’un Osmancık ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Osmancık’dad korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi için alınan tedbirler yerinde incelendi. Osmancık Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipler gün içerisinde ilçenin farklı noktalarında ki yaşam alanlarında denetimlerine devam etti.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında yapılan denetimlerde ilçe kaymakamı Ayhan Akpay, işletme sahipleri ve vatandaşlardan kontrollü sosyal hayatın devamı için; maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürmelerini istedi.

