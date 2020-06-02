YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Osmancık’ta sahil kenarındaki kafeler açıldı

Osmancık’ta sahil kenarındaki kafeler açıldı

ÇORUM HABERLERİ  | 02.06.2020 17:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin ikinci adımı başladı.

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin ikinci adımı başladı. Osmancık’ta bulunan kafeler müşterilerini kabul etmeye başlasa da ilk günü sakin geçirdi.
Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından ilk kapatılan yerlerden biri kafe ve restoranlardı. Osmancık’ta yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafeler, 1 Haziran’dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde açılsa da, beklediği müşteri potansiyelini bulamadı. Bazı kafelerde gün boyunca 2 müşteriye hizmet verildiği öğrenilirken, normalleşme sürecindeki ilk günün sakin geçmesine anlam veremediklerini belirten işletme sahipleri oldu.
’Tuvaletlerde tek kullanımlık hijyen ürünleri’
Kızılırmak sahilinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçen, pembe panjurları, mavi beyaz renklerin hakim olduğu Kafe Piraye genelgede belirtilen kuralların yanı sıra, tuvaletlerinde tek kullanımlık hijyen ürünleri bulunduğunu kaydeden işletme sahibi Mustafa Kütük, genelgedeki kurallara riayet ederek sosyal mesafenin korunması için masalar arasına en az 1.5 metre mesafe bırakılarak, aralıklı oturma düzenine geçildiğini belirtti.
Her masada el dezenfektanı bulunduğunu, personelin maske ve siperlikle hizmet verdiğini belirten Mustafa Kütük, “Konuyla ilgili genelge her türlü tedbir, önlem ve kurallar geniş bir şekilde yer verilmiş. Her birini ayrı ayrı riayet ederek kapılarımızı müşterilerimize açtık.
Masalar arası 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre aralıklarla dizildi. Baharatlıklar tek kullanımlık, rutin olarak malzeme ve ortam dezenfektanı yapılmaktadır. Aynı zamanda personelimiz maskeli ve siperlikle hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra mekanımızda bulunan tuvaletlerde kişiye özel otomatik değişen hijyenik klozet kapağı sistemi ve tek kullanımlık hijyen ürünleri bulundurmaktayız.”dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

Çorum Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:10
Sabah
05:04
Öğle
12:43
İkindi
16:41
Akşam
20:12
Yatsı
21:58

Çorum Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Haboğlu Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağatay Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çorum’da ekmek ve pide fırınları denetlendi

Çorum’da ekmek ve pide fırınları denetlendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

Osmancık’ta Patlama

Osmancık’ta Patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.