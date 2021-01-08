YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Osmancık’ta sokak hayvanları için kampanya başlatıldı

Osmancık’ta sokak hayvanları için kampanya başlatıldı

08.01.2021 14:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Osmancık Gençli Kolları tarafından ‘Bir kapta sen koy’ sloganıyla sahipsiz sokak hayvanlarını korumak için kampanya başlattıldı.

AK Parti Osmancık Gençli Kolları tarafından ‘Bir kapta sen koy’ sloganıyla sahipsiz sokak hayvanlarını korumak için kampanya başlattıldı. Gençlik kolları üyeleri ilçenin her köşesine mama ve su kapları yerleştirdi.
AK Parti Osmancık gençlik Kolları Başkanı Mürsel Karatağ ve yönetim kurulu üyelerinin öncülüğünde sahipsiz sokak hayvanlarını korumak ve beslemek için ‘Bir kapta sen koy’ kampanyası başlatıldı. Kampanya ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osmancık AK Gençlik ilçe halkından da destek istedi.
Yapılan paylaşımda; “Uzayan ve soğuyan kış gecelerinde açlıktan üşüyen ve yemek bulmakta zorlanan sokaktaki dostlarımız için başlattığımız kampanya kapsamında ilçemizin her bir köşesine bir kap koyduk ve bu kampanyaya tüm Osmancıklı halkımızı davet ediyoruz. ”ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

Çorum Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:57
Öğle
12:52
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
19:02

Çorum Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Abalı Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Çorum’da 2020 yılında 759 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Çorum’da 2020 yılında 759 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Osmancık içme suyu isale hattı şubat ayında ihale edilecek

Osmancık içme suyu isale hattı şubat ayında ihale edilecek

Çorum'daki 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek

Çorum'daki 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek

Osmancık’ta TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edilecek

Osmancık’ta TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edilecek

Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.